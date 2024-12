Gerry Scotti, nuovamente ospite della puntata domenicale di Verissimo, in onda oggi su Canale 5, ha annunciato una nuova edizione di Chi vuol essere Milionario?, il game show che manca dai nostri schermi dall’autunno 2020, anno in cui andarono in onda nove puntate in prima serata.

Di seguito, le dichiarazioni del conduttore pavese, reduce dal successo di un altro quiz storico, La Ruota della Fortuna:

La Ruota gira, gira e andrà avanti ancora per un po’. Vediamo se posso dare qualche anticipazione… A Verissimo, non mi sgridano, chissà come mai! Sto lavorando a Lo Show dei Record, è un lavoro molto complicato, ci sono attrazioni che vengono da tutto il mondo, ci mettiamo tre mesi a mettere insieme il tutto, è un po’ come un film. C’è un segreto che non posso non dire qui: è quasi pronta la nuova edizione di Chi vuol essere milionario!. Ho detto che è quasi pronta. Poi vediamo quando andrà in onda. Lo verrò a dire qui.

Visto che la sua presenza è stata di ottimo auspicio per La Ruota della Fortuna, Scotti ha invitato Silvia Toffanin anche alla prima del Milionario:

Sei venuta a inaugurare la Ruota è andata benissimo. Che ne dici di provare l’emozione anche del Milionario?

Ripensando a Chi vuol essere milionario?, game show che debuttò su Canale 5 nel lontano 2000 (con il titolo Chi vuol essere miliardario?) e che andò in onda fino al 2011, per poi tornare nel 2018, appaiono ormai lontani i tempi in cui si parlava di una nuova edizione destinata al preserale di La7 (attualmente occupato da Famiglie d’Italia condotto da Flavio Insinna) e condotta nientepopodimeno che da Fedez.

Quella che apparentemente sembrava fantatelevisione, in realtà, stando anche ad un nostro retroscena, era un’ipotesi concreta. L’operazione, però, alla fine, non andò più in porto.

Il game show, quindi, tornerà nel 2025 e non cambierà né il proprio timoniere, né il canale di messa in onda.