Chi Vuol Essere Milionario batte Sarà Sanremo: Gerry Scotti cala rispetto alla settimana scorsa, ma resiste contro la coppia Conti-Gazzoli. I dati Auditel del 14 dicembre 2025

Chi Vuol Essere Milionario fa il pieno di ascolti alla domenica sera, il programma di Gerry Scotti su Canale 5 vince in termini di consenso contro Sarà Sanremo che ha visto la coppia Conti-Gazzoli alla conduzione. Il quiz di Canale 5 era partito forte la scorsa settimana, toccando il 24,4% di Share. Sette giorni dopo arriva al 19,7% di Share. Un calo drastico nonostante la vittoria da un milione registrata in prima serata.

Viale Mazzini, al netto di questo abbassamento di interesse, non riesce a imporsi e Raiuno si ferma al 12,3% di Share. C’è un problema perchè l’aria sanremese fatica a entrare nelle case. All’inizio del Festival della Canzone Italiana manca sempre meno, eppure l’interesse attorno alla manifestazione è basso. Nemmeno l’annuncio dei titoli delle canzoni in gara ha portato la platea a collegarsi copiosamente. I risultati restano bassi. Non è ancora il caso per la Rai di preoccuparsi, Sanremo inizia a febbraio, ma potrebbe essere il momento opportuno per intavolare qualche riflessione.

Chi Vuol Essere Milionario meglio di Sarà Sanremo: il pubblico ha scelto Gerry Scotti

Rai2, invece, ripropone uno dei suoi titoli cult a livello seriale: NCIS Sydney. La serie arriva al 3,9% di Share, numeri per l’emittente incoraggianti, segno che determinati prodotti – in ogni sua declinazione – non passano mai di moda. In crescita Rai3 con Report, Ranucci e le inchieste della sua squadra di cronisti portano l’emittente a toccare il 9,1% di Share. La parte finale del programma, dal titolo Report Plus, ottiene il 7,7% di Share.

Italia Uno, passando alle reti cadette di Mediaset, conquista il 5% di Share con Zelig On. Il laboratorio della comicità su Mediaset conferma le medie stagionali con Lodovica Comello e Paolo Ruffini alla conduzione. Fuori dal Coro leggermente più in alto su Rete4. La trasmissione arriva al 5,4% di Share. Mentre Che Tempo Che Fa, sul Nove, svetta ottenendo il 9,6% di Share passando all’8% nella parte finale di programma con Il Tavolo. L’anteprima della trasmissione, invece, si attesta sul 7% di Share.

La Ruota della Fortuna gira più forte nel preserale

La7 raggiunge il 2,8% di Share con Destini Incrociati, Cairo punta nuovamente su titoli forti e determinati cercando di rievocare qualche cult. Lo stesso discorso vale per La7 Cinema che ha riproposto Febbre da Cavallo con Gigi Proietti ed Enrico Montesano diretti da Steno. Un biglietto per Natale, invece, su Tv8 – il canale in chiaro di Sky – ottiene il 2,1% di Share. Meglio di un decimo Io Robot che, su Rai4, arriva al 2,2% di Share. RaiPremium con Una tata in incognito sigla l’1,7% di Share. La5, con Miracoli a Natale, ottiene l’1,8% di Share.

Nel preserale generalista italiano, invece, La Ruota della Fortuna arriva al 25,5% di Share contro il 22,8% di Affari Tuoi. Scotti regna anche in access prime time, ma la concorrenza con Stefano De Martino è ugualmente serrata. Il conduttore di Pavia ha trovato più mordente rispetto alla settimana passata che, come concorrente, ha avuto la prima della Scala. Contenitore che non ha reso come sperato, ma ora che gli equilibri sono tornati su binari più comuni anche imporsi diventa maggiormente impegnativo.