Chi Vuol Essere Milionario batte Prima di Noi, Gerry Scotti funziona anche in prime time. Report supera l’8% di Share. I dati Auditel del 4 gennaio 2026

Gerry Scotti è l’unico di Mediaset, fra conduttrici e conduttori, ad avere il camerino con la sua faccia sulla porta a Cologno Monzese. Non è solo un fatto di anzianità, il presentatore ormai è un veterano, ma proprio di riconoscenza. Scotti è un simbolo dell’azienda perchè – ancora oggi – riesce a fare la differenza: quando c’è lui in televisione, il pubblico lo segue. Nel senso che cambia canale volutamente per vederlo.

Basta guardare i risultati: Chi Vuol Essere Milionario – Il torneo è riuscito a battere, in termini di ascolto, la prima della Scala. È accaduto alcune settimane fa, il conduttore di Pavia ci ha anche scherzato sui social (con garbo). Tra il serio e il faceto, però, il noto presentatore sta trascinando Mediaset in una nuova età dell’oro tra access prime time e prime time.

Gerry Scotti pigliatutto tra Milionario e Ruota della Fortuna

La Ruota della Fortuna supera stabilmente il 26% di Share, mentre il Milionario è una conferma perenne. Cologno Monzese, quando il conduttore di Pavia fa da traino di sè stesso, è un muro invalicabile in termini di consenso. Domenica 4 gennaio 2026 ha ottenuto il 18,5% di Share sulla rete ammiraglia e il 26,3% in access prime time.

Viale Mazzini si è dovuta accontentare rispetto all’esito di Prima di Noi che conquista il 15,5% di Share. Su Rai2, invece, Mamma qui comando io! ottiene il 3,9% di Share. La terza rete di Viale Mazzini sceglie Report: le inchieste di Sigfrido Ranucci arrivano a toccare l’8,4% di Share. Zona Bianca, su Rete4, arriva al 7% di Share.

De Martino insegue nel preserale con Affari Tuoi

Italia Uno preferisce un cult movie: Forrest Gump con Tom Hanks conquista il 6,2% di Share. Tv8, il canale in chiaro di Sky, grazie alla riproposizione de La Bella e La Bestia conquista il 3,1% di Share. Che Tempo Che Fa, sul Nove, con il best delle puntate pre-natalizie ottiene il 2,4% di Share. Il Canale 20, con Paradise City, si attesta sull’1,7% di Share.

Leggermente più in basso Rai4, con The MisFits, all’1,5% di Share. RaiMovie, con Natale all’Improvviso, arriva all’1,1% di Share. La5, invece, preferisce Capodanno a New York e totalizza l’1,8% di Share. Nel preserale generalista italiano De Martino insegue La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti e Samira Lui: Affari Tuoi si ferma al 23,9% di Share.