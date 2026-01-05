Home Ascolti TV Chi Vuol Essere Milionario batte Prima di Noi, Gerry Scotti funziona anche in prime time. Report supera l’8% di Share. I dati Auditel del 4 gennaio 2026

Chi Vuol Essere Milionario batte Prima di Noi, Gerry Scotti funziona anche in prime time. Report supera l’8% di Share. I dati Auditel del 4 gennaio 2026

Gerry Scotti su Mediaset si conferma lader di ascolti nella domenica sera televisiva, la nuova fiction di Raiuno insegue Chi Vuol Essere Milionario – Il torneo. Bene anche La Ruota della Fortuna che supera Affari Tuoi in access prime time.

di Andrea Desideri
Chi Vuol Essere Milionario batte Prima di Noi, Gerry Scotti funziona anche in prime time. Report supera l’8% di Share. I dati Auditel del 4 gennaio 2026
5 Gennaio 2026 12:23

Gerry Scotti è l’unico di Mediaset, fra conduttrici e conduttori, ad avere il camerino con la sua faccia sulla porta a Cologno Monzese. Non è solo un fatto di anzianità, il presentatore ormai è un veterano, ma proprio di riconoscenza. Scotti è un simbolo dell’azienda perchè – ancora oggi – riesce a fare la differenza: quando c’è lui in televisione, il pubblico lo segue. Nel senso che cambia canale volutamente per vederlo.

Basta guardare i risultati: Chi Vuol Essere Milionario – Il torneo è riuscito a battere, in termini di ascolto, la prima della Scala. È accaduto alcune settimane fa, il conduttore di Pavia ci ha anche scherzato sui social (con garbo). Tra il serio e il faceto, però, il noto presentatore sta trascinando Mediaset in una nuova età dell’oro tra access prime time e prime time.

Gerry Scotti pigliatutto tra Milionario e Ruota della Fortuna

La Ruota della Fortuna supera stabilmente il 26% di Share, mentre il Milionario è una conferma perenne. Cologno Monzese, quando il conduttore di Pavia fa da traino di sè stesso, è un muro invalicabile in termini di consenso. Domenica 4 gennaio 2026 ha ottenuto il 18,5% di Share sulla rete ammiraglia e il 26,3% in access prime time.

Prima di Noi la nuova fiction di Raiuno
Prima di Noi, la nuova fiction di Raiuno (Instagram profilo ufficiale) – TvBlog

Viale Mazzini si è dovuta accontentare rispetto all’esito di Prima di Noi che conquista il 15,5% di Share. Su Rai2, invece, Mamma qui comando io! ottiene il 3,9% di Share. La terza rete di Viale Mazzini sceglie Report: le inchieste di Sigfrido Ranucci arrivano a toccare l’8,4% di Share. Zona Bianca, su Rete4, arriva al 7% di Share.

De Martino insegue nel preserale con Affari Tuoi

Italia Uno preferisce un cult movie: Forrest Gump con Tom Hanks conquista il 6,2% di Share. Tv8, il canale in chiaro di Sky, grazie alla riproposizione de La Bella e La Bestia conquista il 3,1% di Share. Che Tempo Che Fa, sul Nove, con il best delle puntate pre-natalizie ottiene il 2,4% di Share. Il Canale 20, con Paradise City, si attesta sull’1,7% di Share.

Leggermente più in basso Rai4, con The MisFits, all’1,5% di Share. RaiMovie, con Natale all’Improvviso, arriva all’1,1% di Share. La5, invece, preferisce Capodanno a New York e totalizza l’1,8% di Share. Nel preserale generalista italiano De Martino insegue La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti e Samira Lui: Affari Tuoi si ferma al 23,9% di Share.

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