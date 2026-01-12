Chi Vuol Essere Milionario? arriva al 18% di Share, Prima di Noi si ferma al 14%. I dati Auditel dell’11 gennaio 2026

Gerry Scotti raddoppia e vince alla domenica sera sia con La Ruota della Fortuna che con Chi Vuol Essere Milionario?. La Rai insegue in access prime time e prime time: Prima di Noi fermo al 14% di Share.

Chi Vuol Essere Milionario? continua a essere una sicurezza per Mediaset, la domenica sera – tra access e prime time – Gerry Scotti è un vero e proprio riferimento dalle parti di Cologno Monzese. In quest’occasione, il quiz più conosciuto per longevità sul piccolo schermo (assieme alla Ruota della Fortuna che, però, tecnicamente è un gioco a premi) ottiene il 18% di Share confermando la propria leadership serale. Raiuno, invece, propone Prima di Noi.

Un buon prodotto seriale, come le storie che propone la rete ammiraglia di Viale Mazzini, che però non riesce a ingranare rispetto alla concorrenza e si ferma al 14%. Discorso diverso sulle reti cadette: Rai2 ripropone Il Principe di Roma con Marco Giallini, arrivando al 3,3% di Share, Rai3 punta tutto su Report che conquista il 7,6% di Share.

Chi Vuol Essere Milionario? batte la fiction Rai

Rete4 con Fuori dal Coro si attesta sul 5,7% di Share. In crescita ulteriore invece Le Iene: la versione classica del programma di Davide Parenti conquista il 10,9% di Share confermando il trend positivo delle ultime stagioni. Il duo Angioni-Gentili alla conduzione funziona molto bene agli occhi del pubblico. La7 si affida a Entrapment e raggiunge il 2,5% di Share.

Il canale in chiaro di Sky, Tv8, rimane sul 3% crescendo rispetto alle ultime settimane grazie a Quel piccolo grande miracolo di Natale. Nove, invece, ripropone ancora il Best Of di Che Tempo Che Fa con il 3,2% di Share aspettando la puntata speciale su Ornella Vanoni prevista per il prossimo 18 gennaio 2026 dal titolo “Ornella senza fine”.

Scotti vince anche nel preserale

Sul Canale 20 Lucy totalizza il 2,4% di Share, mentre Hannibal su Rai4 ottiene l‘1,9% RaiMovie, invece, si attesta sull’1,2% di Share con Chef – La ricetta perfetta. Il film con Antonio Albanese e Paola Cortellesi, dal titolo Mamma o Papà?, raggiunge il 2,1% di Share facendo crescere gli standard di Cine34. Nel preserale generalista italiano si danno battaglia La Ruota della Fortuna con Affari Tuoi e il gioco condotto da Gerry Scotti arriva al 25,2% di Share. L’alternativa Rai con Stefano De Martino si attesta sul 24,9% di Share.