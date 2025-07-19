“Chi vorrebbe Carlo Conti a Sanremo 2026”. La co-conduttrice d’eccezione, il nome che mette tutti d’accordo

Carlo Conti avrebbe scelto la co-conduttrice di Sanremo 2026, anche se ci sarebbe ancora un ostacolo da superare.

Mancano ancora molti mesi al Festival di Sanremo 2026 ma si sa già pensando ai nomi dei co-conduttori che potrebbero affiancare Carlo Conti sul palco dell’Ariston. A svelarne qualche dettaglio in più è stato il giornalista Alberto Dandolo che, sulle pagine del settimanale Oggi, ha lanciato un’indiscrezione secondo cui il direttore artistico avrebbe scelto la bravissima Vanessa Incontrada come co-conduttrice del suo Festival. Pare però che ci sia un piccolo ostacolo da superare.

Carlo Conti e la sua co-conduttrice di Sanremo

“Tra i fan della Incontrada spicca Carlo Conti” – ha detto Dandolo tra le pagine del giornale – “Il conduttore toscano apprezza molto Vanessa, al punto di sognarla al suo fianco al prossimo Sanremo“. Il sogno del direttore artistico del Festival sarebbe proprio quello di avere al suo fianco l’attrice e conduttrice che, negli anni, si è distinta per i suoi diversi ruoli televisive e per le sue tante partecipazioni nel piccolo schermo. La sua energia potrebbe quindi portare una ventata d’aria fresca sul palco dell’Ariston. Tra l’altro, Conti e Incontrada hanno già collaborato in passato conducendo insieme i Seat Music Awards, i Tim Music Awards e i Wind Music Awards.

Ci sarebbe però un piccolo grande ostacolo, dato che l’attrice starebbe finalizzando un accordo in esclusiva con la rete Mediaset, a cui spetterebbe appunto l’ultima parola per avere il via libera. Dovrebbe quindi essere proprio l’azienda di Cologno Monzese a permettere alla conduttrice di salire sul palco dell’Ariston per questa esperienza, proprio com’è stato fatto lo scorso anno con Gerry Scotti e in passato anche con Maria De Filippi.

Il futuro lavorativo di Vanessa Incontrada

Nell’attesa di avere risposte, l’attrice sarà piena di impegni lavorativi e televisivi. Tra qualche giorno inizieranno infatti le riprese di una nuova serie di tre puntate che andrà in onda il prossimo anno su Canale 5 e che si chiamerà Erica. Le indiscrezioni dicono che Vanessa potrebbe interpretare un personaggio molto simile a quello di Jessica Fletcher, protagonista della serie La signora in giallo. Questo progetto va sicuramente a incuriosire molto il pubblico, anche se si dovrà ancora aspettare un bel po’ per vederlo sullo schermo. Nel frattempo, si aspettano notizie sulla probabile partecipazione della Incontrada al Festival di Sanremo. Dopo il periodo estivo, il conduttore toscano inizierà a mettersi all’opera per una nuova edizione della kermesse musicale, e man mano si conosceranno tutti i dettagli.