Chi tornerà a Il Paradiso delle Signore: stravolgimenti e nuovi ingressi

Il Paradiso delle Signore sta scaldando i motori in attesa del debutto della decima stagione. Appuntamento fissato a lunedì 8 settembre per il ritorno nel daytime pomeridiano di Rai 1 del period drama con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi. Il pubblico è pronto a immergersi di nuovo nelle atmosfere di metà anni ’60 della soap che gravita intorno al grande magazzino milanese.

La scorsa stagione si è chiusa con la caduta in disgrazia di Tancredi di Sant’Erasmo. Le sue macchinazioni ai danni del Paradiso sono state smascherate. E soltanto il legame di Adelaide con Marcello ha evitato all’ambizioso editore prestato alla moda lo scandalo di una denuncia per plagio e spionaggio industriale. Nuovi ingressi nel cast promettono di portare scompiglio nel decimo capitolo della soap ambientata nella Milano del boom economico che potrebbe anche assistere a un ritorno inaspettato.

Il Paradiso delle Signore 10 tra grandi ritorni e new entry

Scenario da “caduta degli dei” nel gran finale della nona stagione de Il Paradiso delle Signore. A pagare il prezzo più alto per il pasticciaccio brutto dello spionaggio alle spalle del grande magazzino guidato da Marcello e Roberto è stata indubbiamente Giulia Furlan, l’ambiziosa stilista della GMM che ha spalleggiato Tancredi in ogni sua mossa, anche la più spericolata.

La professionista interpretata da Marta Mazzi non si è fatta mancare praticamente nulla. Accomunata a Tancredi, oltre che dalla sfrenata ambizione, da una volontà di rivalsa nei confronti del Paradiso, Giulia non si è fermata davanti a niente. Non ha esitato a copiare la nuova collezione firmata dal suo ex (nonché rivale) Gianlorenzo Botteri.

La stilista non ha battuto ciglio nemmeno davanti alla talpa (Rita Marengo) infiltrata tra le Veneri del Paradiso per spiare i bozzetti del vestito di Botteri. Un gioco spregiudicato e pericoloso che alla fine è costato caro soprattutto a Giulia. La stilista si è vista licenziare in tronco da Guarnieri una volta smascherato il diabolico piano architettato insieme a Tancredi.

Difficile pensare però che su una figura tanto divisiva e orgogliosa sia calato così facilmente il sipario. Un’ipotesi che potrebbe trovare realizzazione è un possibile ritorno nella soap proprio di Giulia, magari per sfidare a viso aperto le new entry più intriganti della nuova stagione: i fratelli Marchesi, Ettore e Greta.

I due fratelli Marchesi – che hanno i volti rispettivamente di Elia Marangon e Valentina Ghelfi – sono i nuovi “acquisti” della GMM in questa nuova stagione del Paradiso delle Signore. Ettore, esperto di trend e stili, avrà subito un ruolo di primo pieno nel vortice di rivalità tra case di moda e grandi magazzini. Invece Greta prenderà il posto di Giulia Furlano come stilista della Galleria Milano Moda.

Un’altra novità molto attesa è l’entrata nel cast di Simone Montedoro, già apprezzato dal pubblico per la parte del capitano Giulio Tommasi in una notissima fiction Rai come Don Matteo. L’attore romano interpreterà Fulvio Rinaldi, il nuovo magazziniere del Paradiso delle Signore. Anche sua figlia Caterina (Iuliana Calcatinci) debutterà nel grande magazzino entrando a far parte del team delle Veneri.