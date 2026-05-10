Finale di Amici 2026 sempre più vicina: ecco chi sono i finalisti ufficiali del Serale, quando andrà in onda l’ultima puntata e come verrà scelto il vincitore del talent di Maria De Filippi.

Chi sono i finalisti di Amici 2026 e quando andrà in onda la finale

La corsa verso la finalissima di Amici di Maria De Filippi è ormai entrata nel vivo. Dopo la semifinale andata in onda il 9 maggio, il Serale ha definito quasi completamente il gruppo di allievi che si contenderanno la vittoria dell’edizione 2026, tra esibizioni sempre più decisive e un televoto che promette scintille.

I finalisti e la data dell’ultima puntata

I primi finalisti ufficiali sono Nicola, Emiliano, Alessio ed Elena, riusciti a conquistare l’accesso diretto all’ultima puntata grazie alle loro performance davanti alla giuria del Serale. Per l’ultimo posto disponibile, invece, la sfida resta aperta tra Angie e Lorenzo. Sarà il pubblico da casa a decidere chi completerà il cast della finalissima attraverso il televoto.

La finale di Amici 2026 andrà in onda domenica 17 maggio in prima serata su Canale 5. Una scelta eccezionale per il programma, che quest’anno lascia temporaneamente il consueto appuntamento del sabato sera.

L’ultima puntata sarà trasmessa in diretta e vedrà i concorrenti affrontarsi tra canto e ballo per conquistare la vittoria assoluta di questa edizione. Come da tradizione, sarà il pubblico a decretare il vincitore finale del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi.

Nel corso della serata verranno inoltre assegnati anche i premi di categoria e i riconoscimenti speciali legati alla critica e alle radio, in uno degli appuntamenti televisivi più seguiti della stagione.