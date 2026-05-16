Si avvicina la finale del Grande Fratello Vip: chi sono i concorrenti finalisti di questa edizione

Chi sono i finalisti del Grande Fratello Vip: tutti i nomi

Il sipario Mediaset si appresta a calare sull’edizione 2026 del reality di Canale 5, con la serata decisiva fissata per la metà di maggio. Un cammino tormentato e ricco di attriti che la conduttrice Ilary Blasi, supportata dalle riflessioni in studio delle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, ha traghettato fino all’ultimo verdetto del pubblico, ormai pronto a decretare il vincitore assoluto.

Tutti i nomi dei concorrenti finalisti

La griglia dei candidati al premio finale ha preso forma gradualmente, partendo dal clamoroso exploit di Antonella Elia, capace di imporsi già ad aprile nel corso di una nomination all’ultimo sangue che l’ha vista prevalere sulla Mussolini per uno scarto irrisorio.

La rivincita della stessa Alessandra non è tardata ad arrivare, ottenendo il pass definitivo nelle settimane successive. A loro due si è poi aggregata una incredula Lucia Ilardo, scoppiata in un pianto liberatorio dopo aver scalzato al televoto concorrenti dato per favoriti alla vigilia.

Le battute conclusive della semifinale hanno poi completato il quintetto base. Raul Dumitras ha blindato la sua posizione superando indenne lo scontro diretto con Renato Biancardi, mentre Adriana Volpe ha agguantato l’opportunità decisiva liquidando Francesca Manzini in una fulminea votazione in diretta.

Resta ora da sciogliere l’ultimo enigma, dato che la sesta e ultima sedia disponibile per la finalissima verrà assegnata all’apertura dell’ultima puntata, in un duello ravvisabile tra il sopracitato Renato e Raimondo Todaro.