“Chi sogna Milly Carlucci a Ballando con le Stelle”. La confessione della conduttrice

Dopo tanti anni e stagioni Ballando con le stelle si conferma uno dei programmi più seguiti, talent di successo che ogni sabato sera conquista dati d’ascolto rilevanti, nonostante l’agguerrita concorrenza di Tu si que vales. Tanti i vip che nelle varie edizioni hanno accettato di partecipare al format di Milly Carlucci e alcuni hanno approfittato della visibilità conquistata per ottenere nuovi impegni e lavori. Tra questi c’è sicuramente Simona Ventura, che dopo la partecipazione a Ballando ha ricevuto diverse proposte di lavoro, oggi è tornata alla guida di un reality: Mediaset le ha affidato Il Grande Fratello.

Parte del successo di Ballando con le stelle è legato all’impegno di Milly Carlucci, che dedica alla realizzazione del programma molto del suo tempo, ma anche la presenza di una giuria preparata e a volte polemica, che è formata da Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni e Fabio Canino. Tutti volti che sono parte integrante del programma e che alimentano contrasti e animano i commenti anche sui social. Recentemente ospite di Che tempo che fa Milly Carlucci si è detta entusiasta di Ballando con le stelle, è un format consolidato che riceve sempre l’approvazione del pubblico.

A Fabio Fazio ha rivelato diversi retroscena del programma che in pochi conoscono e che hanno sorpreso. La conduttrice ha infatti rivelato com’è nato Ballando con le stelle: “Nel 2004 mi trovavo in Inghilterra, dove studiava mia figlia e c’era questo programma di professionisti che insegnavano a ballare (Strictly come dancing, ndr). Mi era venuta l’idea di mettere insieme i professionisti e i dilettanti. Inizialmente mi dissero che ero pazza. Poi è successo che per fortuna i direttori mi diedero fiducia, partimmo e fu un’esplosione”.

Milly Carlucci: “Un pò mi ha deluso”

La conduttrice, che ha alle spalle una carriera eclettica e stimabile, ha poi affermato di aver ricevuto un no che non si aspettava, certo l’aspettativa andava oltre, ma questo non l’ha fermata: “Ho mandato una mail, una volta, a Michelle Obama, non ho mai avuto riposta e mi ha un po’ deluso…La inviai anche a Clinton, che mi rispose attraverso il suo entourage che gentilmente declinò…”.

C’è da chiedersi se la prossima volta punterà a Melanie Trump, del resto Milly è una professionista stimata e determinata e potrebbe anche convincere la first lady a dire si. La Carlucci non si pone limiti anche se non nasconde che sono tanti i personaggi che vorrebbe vedere in pista: uno tra tanti è proprio Fabio Fazio.

Fabio Fazio e l’invito di Milly Carlucci: “Mi piacerebbe, ma non è per me”

Milly Carlucci, sorridente e sicura di se, ha poi confessato che da tempo cerca di convincere Fabio Fazio a partecipare a Ballando con le stelle, anche solo come ballerino per una notte, ma lui ha sempre rifiutato: “Da anni provo a convincere Fabio Fazio a venire”. Anche questa volta Fazio ha declinato l’invito, pur ammettendo che gli piacerebbe tantissimo imparare a ballare.

“Sarò andato in discoteca in vita mia meno di dieci volte e mi mimetizzavo con i divanetti. Mi piacerebbe tantissimo, ma non è per me”. Chissà se la conduttrice alla fine riuscirà a fargli cambiare idea e farà tornare Fazio in Rai anche solo per una prima serata.