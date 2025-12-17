“Chi potrebbe essere la tua sostituta a Ballando con le Stelle”. La risposta di Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli è membro della giuria di Ballando con le stelle da anni. Accanto a Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith e Mariotto giudica le esibizioni dei concorrenti del programma di Milly Carlucci scontrandosi spesso con i concorrenti. Sin dalle prime puntate, la Lucarelli si è scontrata con Barbara D’Urso mentre è riuscita a creare un rapporto più sereno e tranquillo con altri protagonisti.

I commenti della Lucarelli hanno scatenato diverse polemiche con molti utenti che, sui social, hanno criticato le sue opinioni augurandosi che nella prossima edizione ci siano dei cambiamenti in giuria. Da tempo, si parla di possibili cambiamenti nella giuria di Ballando che, però, non ci sono mai stati. In vista di future decisioni, Selvaggia Lucarelli ha risposto ad alcune domande dei fan , compresa quella su chi potrebbe essere la sua sostituta.

Selvaggia Lucarelli sostituita a Ballando con le stelle? La sua risposta

Selvaggia Lucarelli infiamma l’atmosfera di Ballando con le stelle a pochi giorni dalla finalissima al termine della quale sarà elette la coppia vincitrice della ventesima edizione. La giornalista non si sbilancia e risponde con ironia a chi le chiede di fare il nome di chi, in futuro, potrebbe effettivamente sostituirla nella giuria dello show del sabato sera di Raiuno. Come si vede dalla foto qui in basso, la Lucarelli non cita nessuna collega rispondendo con ironia alla domanda.

Sempre su Instagram, però, la Lucarelli ha anche parlato dei finalisti di Ballando con le stelle 2025 infiammando il clima di tensione che si respira nello show di Milly Carlucci. A chi le ha chiesto quale personalità l’abbia colpita di più, Selvaggia ha risposto così: “Sono tutte dominate da forze contrastanti, secondo me. Andrea è empatica e ambiziosa, Martina è tenace e fragile, Francesca è luminosa e complessa”.

Tra i vari concorrenti, poi, ha svelato i nomi di quelli che si sono prestati maggiormente allo show: “Fialdini, Delogu, Fognini, Convertini sono stati molto interessanti e generosi nelle dinamiche dello show, per dire”.

Selvaggia Lucarelli, dunque, oltre ad infiammare le puntate di Ballando con le stelle, mantiene alta l’attenzione sul programma anche attraverso le sue risposte sui social. Nella prossima edizione di Ballando, salvo clamorosi colpi di scena, la Lucarelli potrebbe tornare in giuria anche se, sul web, c’è chi si augura un profondo cambiamento non solo in giuria ma anche tra i tribuni della plebe dove anche la presenza di Rossella Erra ha scatenato diverse polemiche.