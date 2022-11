Chi l’ha visto: la storia a lieto fine di Sara e Karol, ritrovate in diretta tv (VIDEO)

Chi è stato presente alla puntata di Chi l’ha visto andata in onda ieri, 16 novembre 2022, ha assistito a quella che, a tutti gli effetti, è una storia a lieto fine. La vicenda riguarda Sara e Karol, 14 e 15 anni, lasciano credere ai loro familiari di essere andate a scuola (si trova a Pomezia) ma le cose vanno diversamente. Le due ragazze infatti avevano un piano ben organizzato all’insaputa dei loro cari, ma non dei compagni di classe che sapevano qual era il loro obiettivo: prendere un pullman che le portasse in direzione Torino.

Le famiglie delle due ragazze, comprensibilmente preoccupate non vedendole tornare a casa, si muovono per denunciare la loro scomparsa arrivando persino a telefonare il Servizio Pubblico, quindi la redazione di Chi l’ha visto, per lanciare l’appello a ritrovarle.

Federica Sciarelli ha aperto l’appuntamento parlando sin da subito delle segnalazioni giunte sia da parte dei familiari di Sara, che da quelli di Karol. Al telefono interviene Alessia, la mamma di Sara spiegando per filo e per segno come sono andate le cose:

“Sara mi ha chiamata e mi ha chiesto se poteva rientrare più tardi per uscire con gli amici. Ma io le ho detto di rientrare e che sarebbe uscita domani. Mi ha detto “ok va bene, ci vediamo dopo”. Ma quando ho visto che sul registro elettronico risultava assente ho chiamato la scuola e mi ha confermato. Ho provato a chiamare lei, ha attaccato il telefono e poi l’ha staccato. Da lì ci siamo preoccupati. Abbiamo allertato subito la Polizia. Grazie a dei compagni sappiamo che dovrebbero aver preso un pullman per Torino”.

La conduttrice assicura che le due adolescenti verranno riportate a casa e chiede un appello per il ritrovamento:

“Sara – dice la signora Alessia – io spero tu abbia capito la gravità della situazione. Riaccendi il telefono per favore e fatti sentire. Perchè sparire è la cosa più devastante che tu ci possa fare” anche Roberta, zia di Karol, è al telefono con Federica Sciarelli: “Ti prego, sai che vieni da una famiglia che ti vuole bene. Per favore, facci sapere qualcosa” dice con voce rotta dalla commozione.

La svolta arriva dopo quasi due ore di trasmissione. Arriva la telefonata di Cecilia, una donna che si trovava all’interno dello stesso pullman dove erano presenti Sara e Karol: “Mia madre mi ha mandato la foto delle due ragazze”. Momenti concitati, la Sciarelli, con prudenza, chiede se possibile aggirarsi per il bus nonostante le luci soffuse, lei risponde subito sì. Poco dopo ritrova le due ragazze “Le vedo“, la signora Alessia – che ascoltava, al telefono – ha una reazione di sollievo quando la donna sul bus passa il telefono a Sara.

“Sara! Cosa mi hai combinato? Stiamo in diretta nazionale su Chi l’ha visto!” dice Alessia “Ma mi vuoi ascoltare prima di inca***rti?” risponde la figlia in lacrime “Sono contenta che t’ho trovata Sara! Non vedevo l’ora di sentire la tua voce. Devi stare calma, ora l’importante è che ti abbiamo ritrovata”. Federica Sciarelli tranquillizza tutti “Bellissima notizia” nonostante le voci sovrapposte creano un po’ di scompiglio.

Chi l’ha visto?, due ragazze ritrovate in diretta. Federica Sciarelli felicissima #chilhavisto pic.twitter.com/6LQ8sB0uRJ — Anna Mobene (@annamobenesi) November 17, 2022

La redazione del programma insieme alla conduttrice, a Cecilia e all’autista del bus si organizzano per poter dar modo ai Carabinieri di avere informazioni e poter recuperare le due ragazze. Le fasi vengono organizzate in diretta, a telecamere accese e con un certo ritmo, ma intanto il felice ritrovamento è compiuto. Ci fosse stato il pubblico in studio (come fino a prima del Covid), sarebbe scattato uno di quei rari applausi che sciolgono la tensione. Lo vogliamo pensare. Questo è un bel risultato di Servizio Pubblico.

Chi l’ha visto è stato il secondo programma più visto del prime time ieri sera con 2.169.000 telespettatori ed uno share 13,28%.