Da Chi l’ha visto? a Chi ha sforato? è un attimo. Il programma di Federica Sciarelli in onda su Rai 3 questa sera, 2 novembre 2022, ha subìto uno slittamento della sua partenza di alcuni minuti. La causa è direttamente collegata ad uno dei programmi precedenti che, evidentemente, si è presa spazio in più. Sì, ma quale? Chi potrebbe aver spostato la Sciarelli tanto da far infuriare persino il pubblico con una pioggia di commenti ai profili social del programma?

Occhio d’ingrandimento alla mano, come degli investigatori spulciamo l’access prime time di Rai 3 cercando di capire chi è il colpevole.

Terminati i telegiornali regionali, attorno alle ore 20 prende il via l’irremovibile Blob che, per dieci minuti contati, porta il surrogato televisivo delle ultime ore. Terminato Blob (nella sua puntualità), come da programma la linea passa a Via dei Matti N°0 (anch’esso registrato e preciso nei suoi 25 minuti), quindi a Il cavallo e la torre di Marco Damilano e, a seguire, ad Un posto al sole. Dunque sono quattro i programmi in esame.

Ora citiamo quanto dice Federica Sciarelli in apertura di Chi l’ha visto?: “Mi scuso per il ritardo, questo è ovvio – dice – State scrivendo davvero arrabbiati, ma non è colpa nostra come potete immaginare. Noi siamo qui prontissimi e cercheremo di capire che cosa succede. Di solito si fa ritardo quando ci sono dibattiti parlamentari insomma, qualche cosa da Servizio Pubblico che può sforare. Non c’entra niente Un posto al sole perché quella è una trasmissione registrata, non ve la prendete con loro.” Infine, la conduttrice fa una promessa a Maurizio Mannoni e alla sua Linea Notte: “noi daremo la linea, sempre all’orario puntuale“.

Quindi se un Blob già fatto e finito ha aperto e chiuso nel suo slot e Federica Sciarelli scagiona il registratissimo Un posto al sole, chi manca all’appello? Lui, Marco DaMilano con Il cavallo e la torre. E per fare due più due basta recarci alla pagina del programma su Rai Play, dove sono visibili le puntate in streaming.

Come vedete, in questa foto sono raggruppate le caselle delle ultime puntate trasmesse. Osservando la durata di ogni puntata, si oscilla spesso e volentieri tra i 13, 14, 15 minuti fino a toccare i 16 e persino i 17 minuti. L’appuntamento di oggi, ad esempio, ha raggiunto la durata di 17minuti e 47 secondi, ben 5 minuti in più rispetto a ieri, quando il minutaggio si è fermato a dodici. Ma non è la prima volta da quando Il cavallo e la torre va in onda, vi dice qualcosa la sfuriata di Bianca Berlinguer una settimana fa a Cartabianca?

È bene sottolineare che Federica Sciarelli (così come la Berlinguer) non ha fatto nomi e cognomi, ma qui i numeri parlerebbero abbastanza chiaramente…