Partenza in ritardo per Cartabianca, con Bianca Berlinguer che ha prolungato la diretta oltre la mezzanotte. “Abbiamo ancora venti minuti, anzi di più perché recupereremo quelli che ci hanno tolto facendoci partire in ritardo, cercando di rubarne meno al telegiornale di quanti ne sono stati presi a noi”.

Uno sfogo a tutti gli effetti che si è manifestato attorno alle 23.40, quando era in pieno svolgimento il dibattito sulla guerra russo-ucraina.

“Lo sforamento è una cosa fastidiosa – ha insistito la conduttrice – chiedo scusa perché anche io ogni tanto lo esercito nei confronti del tg”. E così è accaduto martedì, quando il testimone a Linea Notte è stato ceduto cinque minuti dopo le 24.

E’ molto probabile che nel mirino della Berlinguer ci fosse Marco Damilano, che con Il cavallo e la torre si è allungato fino a 17 minuti. A farne le spese, per una sorta di effetto domino, è stato quindi l’episodio di Un posto al sole che ha spinto in avanti pure Cartabianca.

Il talk ha inoltre ospitato un altro momento curioso, come lo scambio di inviti tra la stessa Berlinguer e Ilaria D’Amico, presente in studio per commentare il primo discorso da premier di Giorgia Meloni alla Camera dei Deputati e per promuovere la prima puntata di Che c’è di nuovo. “Giovedì parti con una nuova trasmissione in prima serata su Rai2, però noi ti vogliamo avere ancora ospite qui, anche se sei su Rai2”, ha detto la padrona di casa. Assist subito raccolto dalla D’Amico: “Io vengo sempre e tu vieni da me. Facciamo gli scambi di vicinati, ci sosteniamo”. Ed è qui che la Berlinguer ha lanciato quella che è sembrata una stoccata a tutti gli effetti: “Certo, almeno cerchiamo di farceli un po’ tra di noi. Le altre reti lo fanno, noi no”.

Non è da escludere che il pensiero sia andato a Rete4, dove i giornalisti al timone dei talk di prime time sono da tempo protagonisti di un consolidato gioco di squadra, con trasferte in altre trasmissioni. E forse la Berlinguer avrà ripensato pure a Sigfrido Ranucci,volto e vicedirettore di Rai3 che in passato intervenne più volte su La7 a Di Martedì, diretto concorrente di Cartabianca.