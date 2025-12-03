Chi l’ha visto, anticipazioni stasera 3 dicembre: i casi trattati da Federica Sciarelli

Nuovo mercoledì in compagnia di Federica Sciarelli e di Chi l’ha visto?’, in onda questa sera, mercoledì 3 dicembre, alle 21.20 su Rai 3. Al centro della puntata alcuni dei casi più discussi e dolorosi degli ultimi anni, con documenti e testimonianze inedite che promettono di riaccendere il dibattito pubblico e, soprattutto, la speranza di familiari che cercano ancora verità e giustizia.

Mercoledì sera con Chi l’ha visto

Il programma, da sempre punto di riferimento per chi ha perso un congiunto nel nulla o non ha avuto risposte da indagini rimaste incompiute, alterna anche questa sera ricostruzioni, appelli in diretta e momenti di grande impatto emotivo.

In apertura di puntata torna il caso di Liliana Resinovich, la donna trovata senza vita in un boschetto a Trieste, un giallo che continua ad arricchirsi di elementi controversi. Negli ultimi giorni è emersa la testimonianza di un ristoratore che sostiene che Liliana, due anni prima della morte, gli avrebbe chiesto dei sacchi neri, chiedendogli di mantenere il segreto. Un dettaglio che rimanda ai sacchi in cui fu ritrovato il corpo e che rischia di influenzare ancora una volta la lettura del caso.

Il fratello di Liliana, Sergio, annuncia un nuovo esposto e, in un passaggio destinato a far discutere, dice al programma: “Ogni tanto qualcuno si fa avanti per avvalorare la tesi del suicidio, ma per ora l’unico indagato resta il marito”. Una posizione netta, che conferma come la famiglia continui a respingere la ricostruzione di una morte volontaria e chieda che si vada a fondo su eventuali responsabilità.

Romina Del Gaudio, 21 anni senza verità

La puntata dedica ampio spazio anche alla storia di Romina Del Gaudio, la promoter napoletana scomparsa dal centro di Aversa e ritrovata senza vita dopo 47 giorni in un bosco della Reale Tenuta di Carditello. A oltre vent’anni dal delitto, le domande restano tutte aperte: chi l’ha rapita? Chi l’ha uccisa? Perché la sua morte non ha mai trovato un colpevole?

In studio, accanto a Federica Sciarelli, ci sarà lo zio di Romina, che ribadirà la richiesta di non archiviare la vicenda nell’oblio: “Bisogna indagare ancora. Quando è morta Romina siamo morti tutti”. La trasmissione proporrà documenti, ricostruzioni e nuovi elementi raccolti negli anni, nel tentativo di rimettere al centro un caso che, nonostante il tempo passato, continua a chiedere giustizia.

Marco, erede a sua insaputa: il ritrovamento grazie ai telespettatori

A chiudere la puntata, una storia che porta finalmente un raggio di luce in una serata segnata da tanti dolori. Chi l’ha visto? racconterà l’incredibile vicenda di Marco, l’uomo che ha scoperto di essere erede del padre che non lo aveva mai riconosciuto.

A cercarlo è stata una donna svedese, vedova di quel dj che, in giovane età, aveva avuto una relazione con una ragazza italiana senza mai riconoscere il figlio nato da quella storia. In punto di morte, l’uomo ha lasciato scritto di voler nominare erede proprio quel ragazzo mai incontrato. La moglie ha deciso di rispettare la sua volontà e ha chiesto aiuto alla redazione di Chi l’ha visto?.

Grazie alle segnalazioni dei telespettatori, Marco è stato rintracciato e l’incontro con la donna è diventato uno dei momenti più emozionanti della stagione. Abbracciandolo, lei gli ha detto: “Voglio proteggerti come avrebbe fatto tua madre”. Una frase che, da sola, racconta la capacità del programma di trasformarsi – a volte – anche in strumento di riconciliazione e riparazione, oltre che di inchiesta.

Dove vedere Chi l’ha visto? in tv e in streaming

La nuova puntata di Chi l’ha visto? va in onda mercoledì 3 dicembre 2025, a partire dalle 21.20 su Rai 3. Il programma sarà visibile anche in diretta streaming e successivamente on demand sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile recuperare le puntate precedenti, i servizi e i casi ancora aperti seguiti dalla trasmissione di Federica Sciarelli.