Chi ha vinto tra Alberto Angela e Ilary Blasi: gli ascolti di lunedì 28 aprile

Continua la sfida a colpi di ascolti nei palinsesti italiani. In particolare, Rai e Mediaset si sono visti sfidare durante la prima serata di ieri 28 aprile. La programmazione tv ha infatti avuto un solo vincitore tra i tanti prodotti di intrattenimento e di informazione che il piccolo schermo ha avuto in serbo per i telespettatori. Su Rai 1 è ad esempio andata in onda una nuova puntata di Ulisse, Il Piacere della Scoperta – Istanbul, la città che visse tre volte di Alberto Angela. Su Canale 5 è invece stato trasmesso un nuovo appuntamento con il reality show The Couple condotto da Ilary Blasi.

Chi ha vinto quindi questa sfida? Ecco cosa dicono esattamente i dati Auditel di oggi.

La sfida tra Rai 1 e Canale 5: chi ha vinto

Alberto Angela è tornato in prima serata con il programma Ulisse – Il Piacere della Scoperta. Stavolta c’è stato uno speciale interamente dedicato alla città turca di Instanbul, e anche stavolta ci sono stati dei grandi consensi da parte del pubblico. A restare incollati alla tv sono infatti stati 3.038.000 spettatori con uno share pari al 18.3%. Nello stesso momento è invece andato in onda su Canale 5 l’episodio di The Couple, il nuovo reality show capitanato da Ilary Blasi. Questo prodotto è invece stato seguito da 1.328.000 spettatori con uno share pari al 10.9%. Tra i due a vincere è stato quindi il programma di Alberto Angela, che ogni volta cattura l’attenzione di milioni di fan.

Gli ascolti delle altre reti generaliste

Su Rai 2 è invece andata in onda una nuova puntata di Obbligo o verità, che ha intrattenuto 669.000 spettatori con uno share pari al 4.3%. Rai 3 ha invece tenuti incollati 801.000 spettatori (con uno share del 5.2 %) grazie al suo Lo stato delle cose. FBI: Most Wanted su Italia 1 ha raggiunto 1.186.000 spettatori con il 7.1% di share. Quarta Repubblica su Rete 4 ha invece totalizzato 804.000 spettatori e uno share del 5.9%. Su Tv8 è invece andata in onda una puntata di Gialappa Show, con 883.000 spettatori collegati e il 4.5% di share. Little Big Italy sul Nove ha invece raggiunto 483.000 spettatori pari ad uno share del 2.6%. Su La7 è invece andato in onda La Torre di Babele – Senza Francesco… e adesso?, che ha tenuti incollati 918.000 spettatori con uno share del 5%.