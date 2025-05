Chi ha vinto gli ascolti tra Doc, Belve e Le Iene: tutti i dati di martedì 27 maggio

La programmazione tv continua. Nella prima serata di ieri 27 maggio c’è stata una sfida – a colpi di ascolti – tra Rai e Mediaset. Su Rai 1 è infatti andata in onda una nuova puntata della serie americana Doc, il remake della fortunata fiction Doc – Nelle tue mani, che vede come protagonista Luca Argentero. Su Rai 2 è stato invece trasmesso un appuntamento con il celebre talk show Belve condotto da Francesca Fagnani. Su Italia 1 i telespettatori hanno potuto vedere un nuovo episodio de Le Iene.

Chi ha vinto quindi la sfida Auditel? Ecco cosa dicono esattamente i dati relativi alla programmazione di martedì 27 maggio.

Rai o Mediaset: chi ha vinto

Nella prima serata di ieri, Rai 1 ha trasmesso Doc. La serie americana vede come protagonisti Molly Parker, Omar Metwally, Jon Ecker, Amirah Vann e Anya Banerjee. La trama racconta – come la fiction italiana – la storia di una dottoressa che, dopo un incidente, perde la memoria. Questo prodotto televisivo ha raggiunto 2.029 spettatori con uno share pari all’11.6%. Rai 2 ha invece lasciato spazio a una nuova puntata di Belve: Francesca Fagnani ha ospitato l’attrice Lunetta Savino, il calciatore Mario Balotelli e l’imprenditore Massimo Ferrero. Questo appuntamento è stato seguito da 1.592.000 spettatori con il 10.1% di share.

Italia 1 ha invece mandato n onda il programma Le Iene, che si è occupato del caso Rocco Siffredi e che ha ottenuto 1.628.000 spettatori con il 13.3% di share. Ad aver trionfato in questa gara di ascolti è stata la puntata di Doc su Rai 1.

Gli ascolti delle altre reti generaliste

Canale 5 ha proposto la prima puntata di Doppio gioco, la nuova fiction con Alessandra Mastronardi e Max Tortora che ha registrato 2.269.000 spettatori con il 13.2% di share. Rai 3 ha trasmesso Che ci faccio qui, il programma di Domenico Iannacone che ha raggiunto 491.000 spettatori con il 2.8% di share. Su Rete 4 c’è stata una nuova puntata di È sempre Cartabianca, il programma di Bianca Berlinguer che è stato visto da 681.000 spettatori con il 5.1% di share. Su La7 è andato in onda DiMartedì di Giovanni Floris, con 1.492.000 spettatori e il 9.2% di share. Sul Nove i telespettatori hanno potuto guardare il film Inferno, seguito da 357.000 spettatori con il 2.2% di share. Infine, su Tv8 è andato in onda il film Quantum of Solace che ha raccolto 347.000 spettatori con il 2% di share.