“Chi ha puntato Carlo Conti”. Sanremo 2026, il clamoroso colpaccio

La squadra di Sanremo è già all’opera: Carlo Conti ha acceso la macchina organizzativa e tra qualche mese deciderà – definitivamente – i nomi dei partecipanti all’edizione 2026. Secondo quanto affermato da Vanity Fair, il direttore artistico della kermesse musicale avrebbe preparato un colpo clamoroso che porterebbe uno dei cantanti più amati a concorrere sul palco dell’Ariston.

Le novità sul Festival di Sanremo 2026

L’obiettivo del conduttore Rai sarebbe proprio quello di portare a Sanremo Tiziano Ferro. Il cantante di Latina sarebbe per la prima volta concorrente della manifestazione musicale più attesa dell’anno, e arriverebbe nella città dei fiori dopo una pausa dalla musica della durata di molti mesi. Pare che Conti abbia provato ad averlo anche lo scorso anno, ma che Ferro abbia declinato l’offerta perché impegnato nelle pratiche per il divorzio dal marito Victor Allen e nell’affido dei due figli. Se stavolta accettasse l’invito, sarebbe per Ferro l’occasione perfetta per promuovere il nuovo album realizzato con la Sugar dopo l’addio alla Universal.

L’artista è inoltre entrato nella squadra di Paola Zukar, la regina del rap italiano che cura gli interessi di artisti come Fabri Fibra e Marracash, e potrebbe partecipare al festival insieme a Madame, con cui condivide etichetta e manager.

Tutti i nomi possibili per Sanremo ’26

Non solo Tiziano Ferro. Secondo quanto affermato su Il Messaggero, Carlo Conti avrebbe puntato anche ad altri nomi della musica italiana. In lizza ci sarebbero Angelina Mango e Sangiovanni, che hanno entrambi deciso di prendersi una pausa dalla musica e che ora potrebbero tornare sul palco dell’Ariston. Tra i nomi dei concorrenti potrebbero anche esserci quelli di Blanco, Caparezza, Irama, Zero Assoluto e Tommaso Paradiso. Per quest’ultimo si tratterebbe del suo debutto all’Ariston. Circolano inoltre i nomi de La Nina, che sta ottenendo un grande successo grazie al brano Figlia d’a tempesta.

Si parla inoltre di Sarah Toscano, Levante, Mara Sattei e Myss Keta. Tra gli over, Conti potrebbe anche chiamare Patty Pravo e Bobby Solo. Di certo non mancherà l’omaggio a Pippo Baudo, che ha rappresentato un punto di riferimento importante per la televisione italiana e per la storia del Festival di Sanremo. L’edizione 2026 del Festival si terrà a partire dal 24 febbraio 2026, con la serata finale che andrà in onda il 28 febbraio. C’è stato infatti uno slittamento che ha sorpreso gli appassionati, dato che solitamente la kermesse si svolge a inizio mese.