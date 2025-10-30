Chi è Walter Delogu, il padre di Andrea. San Patrignano, la rinascita, il rapporto con la figlia

Walter Delogu è il papà di Andrea, la conduttrice Rai e concorrente di Ballando con le Stelle. I due hanno affrontato un lutto terribile.

Walter Delogu è il papà della conduttrice Andrea e di Evan, il 18enne scomparso a seguito di un incidente stradale. Nonostante l’uomo sia lontano dal mondo dello spettacolo, è apparso nella serie tv Netflix Sanpa, in cui si è parlato della comunità di San Patrignano, dov’è diventato autista e un fidato collaboratore di Vincenzo Muccioli, il fondatore.

Chi è Walter Delogu

Nato nel 1965, la sua adolescenza è stata segnata dal contatto con la malavita a Napoli, che lo ha portato nel tunnel della tossicodipendenza e del crimine. La sua vita è però del tutto stata stravolta quando è entrato nella comunità di recupero di San Patrignano. Dopo un percorso difficile, si è disintossicata e ha trovato una nuova normalità, tanto che è diventato in breve tempo autista e collaboratore fidato del fondatore della comunità, Vincenzo Muccioli, con cui ha stretto un legame fortissimo. Proprio in quel luogo ha incontrato Titti Peverelli, la moglie e mamma di Andrea Delogu, nata nel 1982 e con cui ha trascorso dei molti speciali già durante la sua infanzia.

Nel periodo che ha vissuto in quella comunità, ha potuto assistere a delle dinamiche difficili e oscure. Nei primi anni Novanta ha quindi lasciato la comunità con tutta la famiglia e si è trasferito a Milano in primis e poi a Rimini. Lì è diventato operatore sanitario del 118, un ruolo che ha rappresentato per lui l’inizio di un nuovo capitolo. Negli anni la sua missione è però andata ben oltre, e gli ha permesso di diventare un formatore molto richiesto: oggi gira infatti scuole, associazioni ed eventi per raccontare la sua storia, mettendo così in guardia i giovani sui pericoli delle dipendenze. Nel 2021 ha anche pubblicato un libro – Il braccio destro – con l’avvocato Davide Grassi. Il romanzo è stato ispirato liberamente al suo passato difficile.

Il rapporto con i figli e il lutto improvviso

In più occasioni, Walter Delogu ha definito la figlia Andrea la sua ancora di salvezza, oltre che la sua forza. I due sono infatti sempre stati legati da un affetto smisurato. “Mio papà teme molto il mio giudizio, vuole che noi riusciamo a vederlo non per quello che è stato ma per quello che poi si è costruito“, ha raccontato la conduttrice. Dopo la fine della sua relazione con Titti, Walter ha costruito una nuova famiglia e ha messo al mondo il figlio Evan, scomparso tragicamente all’età di 18 anni in un incidente stradale avvenuto a Bellaria, in provincia di Rimini.

“Non beveva, non fumava, mi aiutava nelle mie conferenze contro le droghe traducendo articoli in inglese. Lo prendevo in giro chiamandolo talebano o angelo. Ora ho capito che eri davvero un angelo”, ha scritto il papà sui social.