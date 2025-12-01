Chi è Teresa, la sorella di Anna Marchesini. Il racconto: “Dopo la morte di mia sorella ho adottato sua figlia”

Anna Marchesini, chi è la sorella Teresa che si è presa cura della nipote Virginia dopo la sua morte. Il racconto toccante.

Attrice, comica, e personaggio tv dal talento unico Anna Marchesini è deceduta nel 2016 a seguito di complicanze dovute all’artrite reumatoide, patologia di cui soffriva da tempo. La sua dipartita ha lasciato un profondo vuoto nel mondo dello spettacolo e diversi i colleghi e gli addetti ai lavori che, ancora oggi, non mancano di omaggiarla e di ricordare la sua bravura. Anna ha lasciato una figlia, Virginia, che all’epoca aveva poco più che 20 anni. Una ragazza intelligente e perspicace che aveva con la mamma un rapporto speciale: è stata cresciuta solo dall’attrice, e ha avuto rapporti limitati con il padre, che dopo la morte di Anna si sono congelati totalmente.

Tuttavia Virginia ha avuto al suo fianco la zia Teresa, sorella di Anna Marchesini. La donna non fa parte del mondo dello spettacolo e in modo silenzioso e pacato si è presa cura della nipote. Ha cercato di essere presente per lei e di condividere le sue passioni, sostenendola anche nei diversi obiettivi che si è posta. Per Virginia, la zia è una seconda mamma ed è diventata il suo punto di riferimento. Ospite del salotto de La Volta Buona, Teresa ha parlato proprio del rapporto che ha con la nipote, un rapporto che da quando è morta Anna è cresciuto giorno dopo giorno.

Teresa ha rivelato di aver anche adottato Virginia: è stata proprio la giovane a chiedere di essere riconosciuta legalmente. Il racconto della sorella di Anna ha commesso il pubblico di Rai Uno: “Sono legalmente la sua mamma. Virginia si chiama Marchersini dall’età di 18 anni. Una volta vedendo una trasmissione c’era una scrittrice che raccontava appunto della sua vita e che aveva adottato la figlia della sorella che non c’era più. E allora Virginia si gira e fa: ‘Bello zia, perché non lo fai anche tu?’. Le ho detto: ‘Perché amore ti piacerebbe?’ ‘Sì’, mi disse, ‘Perché tu sei la seconda mamma’”.

Anna Marchesini la figlia Virginia ha le sue stesse passioni

Virginia Marchesini ha oggi 30 anni, è una ragazza posata e molto sensibile, oltre che decisa. Ha preso due lauree e adora leggere come la mamma: “Virginia ha la stessa passione di Anna, lei è già laureata ma ha voluto prendere un’altra laurea e io purtroppo mi trovo con due letterate! Ho letto più con Virginia perché mi coinvolge. Abbiamo fatto un gruppo di lettura”.

Le due sono molto legate, e Teresa è orgogliosa della nipote. Virginia non ha nessun rapporto con il padre Pasquale Valente, che ha diffidato nel 2017 . La giovane intraprese anche una battaglia legale per impedire al genitore di parlare in pubblico di lei e della madre. Un gesto che ebbe diverse attenzioni e suscitò alcune polemiche mediatiche.

Virginia Marchesini e la diffida al padre Valente

In seguito alla morte di Anna Marchesini, Pasquale Valente fu ospite di Domenica Live dove parlò dell’attrice e della figlia. Virginia fu infastidita dal gesto del genitore, che a quanto pare non si è mai occupato di lei, e chiese l’intervento della Procura e del Garante della Privacy. Ci fu un lungo procedimento che si è concluso nel 2018: il gip riconobbe la violazione, ma avvio l’archiviazione del procedimento perché non aveva ravvisato nessuna diffamazione.

“…pochezza intellettuale di chi pone in essere certi fenomeni”, questa la dicitura nella decisione che pone fine al contenzioso tra padre e figlia. Una motivazione che fece molto discutere e che evitò eventuali condanne alla D’Urso e anche al signore Valente. Ad oggi sembra che Virginia non abbia avuto nessun riavvicinamento al padre.