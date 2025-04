Uomini e Donne: chi è e cosa fa Sabrina, la dama del trono over che sta conoscendo Gabriele

Lei è di certo un volto fisso del dating show di Uomini e Donne, che ha saputo trasmettere tutta la sua personalità al pubblico italiano. Ha deciso di iscriversi al programma per cercare di incontrare la propria anima gemella e, sebbene non ci sia ancora riuscita del tutto, non smette di credere nel vero amore. La donna ha tra l’altro dovuto affrontare recentemente un grave lutto, dato che è venuta a mancare la sua mamma. Ha anche ricevuto delle sentite condoglianze da parte del suo corteggiatore Giuseppe, che le ha fatto recapitare un mazzo di fiori per esprimerle tutta la sua vicinanza.

Tra una puntata e l’altra, i telespettatori hanno avuto modo di conoscere la vera Sabrina che, lontana dai riflettori, fa una vita abbastanza normale. Prima di arrivare in tv, ha infatti avuto un percorso di vita che è stato reso noto proprio dalla diretta interessata.

Chi è Sabrina di Uomini e Donne

Originaria di Reggio Emilia, città a cui è particolarmente legata, è una donna molto determinata e nella vita si occupa di mercato immobiliare. Ha inoltre 54 anni, e pare che tra le sue passioni più forti ci sia anche allo sport, oltre che la cura della sua forma fisica. Nel corso degli anni ha sempre praticato anche tennis, e oggi è una brava giocatrice di padel. Non ci sono molte informazioni sul suo passato, dato che lei è sempre stata molto riservata e ha preferito sin da subito restare distante dalle luci dei riflettori. Già dalla prima volta in cui ha messo piede nello studio di Uomini e Donne, Sabrina ha subito mostrato la sua schiettezza e si è detta interessata a conoscere un uomo che possa farle battere il cuore.

La dama ha anche una figlia, Valeria, che vive a Salerno e che ha iniziato a lavorare da giovanissima. La ragazza ha infatti fatto la modella, la cameriera e la barista, e per un periodo è stata impegnata come hostess a eventi e fiere. Di lei si sa che ama la musica e gli animali, tanto che ha preso con sé due bellissimi gatti. Nello studio di Uomini e Donne, Sabrina ha iniziato diverse frequentazioni, conoscendo in primis il cavaliere Silvio. In seguito c’è stato Francesco, con cui ha subito trovato una grande intesa ma da cui si è allontanata ben presto. Lo stesso è successo con Massimo e Tino, e infine con Fabio. Quest’ultimo le ha fatto vivere un’esperienza che l’ha deluso, dopo che lui ha deciso di lasciare il programma. Dopo diversi altri cavalieri conosciuti, è arrivato il turno di Giuseppe, con cui ha iniziato una bella conoscenza ma da cui si è recentemente allontanata.

Perché Giuseppe ha lasciato Sabrina

La Zago ha conosciuto Giuseppe proprio nello studio di Uomini e Donne, e tra di loro è subito scattato un bacio al Giardino degli Aranci, tanto che lei ha deciso di proseguire la frequentazione con lui, chiudendo definitivamente con Diego e mantenendo comunque una bella amicizia con il cavaliere. Dopo un periodo di conoscenza, Giuseppe è uscito con altre due corteggiatrici e questo ha fatto infastidire ancora di più la dama, che sembra essere intenzionata a far naufragare il loro rapporto.