Chi è Pasquale Romano, il dottore di Affari Tuoi: la sua vita privata

Affari Tuoi è tra i programmi di punta della Rai. Va in onda tutti i giorni nel preserale del primo canale e ogni giorno miete ascolti di successo. Dal debutto a oggi è stato condotto da diversi conduttori, poi per un periodo è stato messo in stand by e solo grazie ad Amadeus ha riconquistato dati share rilevanti. L0 scorso anno l’ex direttore artistico di Sanremo ha ceduto lo scettro a Stefano de Martino che ha sorpreso tutti. Il giovane conduttore ha dato la format un volto giovane, contemporaneo e vivace, ha conquistato il pubblico che lo ha premiato e oggi l’ex allievo di Amici è considerato il personaggio rivelazione dell’anno.

Ci sono tuttavia dei punti fermi di Affari Tuoi da cui è impossibile prescindere e che sono parte attiva del programma. Tra questi, oltre ai pacchi, c’è il famigerato Dottore che non appare in video, ma è sicuramente il perno di ogni puntata. Ma chi si cela dietro il telefono rosso del noto daytime? Chi ha il compito di mettere a disagio i pacchisti di turno condizionando indirettamente la loro partita e l’eventuale vittoria? Si tratta di Pasquale Romano, storico autore Rai e non solo che vanta collaborazione televisive accreditate.

Per diversi anni ha lavorato a Casa Castagna e a Strano Amore, insieme a Alberto Castagna e prima ancora per la rubrica del TG2 Gulliver. E’ poi approdato a I Raccomandati e infine a Affari Tuoi dove si è conquistato un posto d’onore. Lavoro che gli ha anche permesso di creare rapporti di amicizia con diversi vip tra cui Amadeus e oggi Stefano De Martino. Con quest’ultimo ha trovato la giusta interazione e i loro confronti telefonici sono decisamente molto divertenti. Grazie anche a Romano, l’ex allievo di Amici è riuscito a ambientarsi meglio nel programma e a sentirsi più a suo agio nel neo contesto.

Pasquale Romano: età, famiglia e figli del noto autore

Pasquale Romano, noto a tutti come il Dottore di Affari Tuoi, è in primis un autore tv. Nato a Ottaviano, in provincia di Napoli, il 15 marzo 1966, è cresciuto a Saviano, dove ha vissuto un’infanzia serena. Si è laureato in Filosofia e gli sarebbe piaciuto intraprendere la carriera accademica, ma in modo causale è approdato in tv.

E’ considerato un professionista di talento, ironico e molto intelligente e le sue scelte si sono sempre rivelate vincenti. Dal 2013 è sposato con Greta Lomaglio, I due hanno due bambini Bianca e Luca a cui sono entrambi molto legati. Hanno una famiglia bellissima e appena ne hanno l’occasione e sono liberi da impegni si concedono una vacanza tutti insieme.

Romano ha un profilo social attivo dove sono presenti diverse immagini con vip e personaggi noti. Inoltre come personaggio tv e autore gode della stima degli addetti ai lavori e ogni sua idea comporta un valore aggiunto al programma. Ama leggere e spesso condivide foto dei libri che lo hanno appassionato.