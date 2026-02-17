Chi è Matteo, il nuovo campione di Chi Vuol Essere Milionario

Matteo è il nuovo campione di Chi vuol essere milionario: giovanissimo, ha trionfato spaccando il web. Tutto quello che c’è da sapere su di lui.

L’ultima puntata di Chi vuol essere milionario, trasmessa il 15 febbraio 2026, ha regalato grandi emozioni, colpi di scena e un nuovo campione che, pur essendo giovanissimo, ha dimostrato di essere molto preparato e di essere dotato di quel pizzico di coraggio fondamentale nella vita ma anche per vincere nei giochi. A conquistare subito il web è stato Matteo che ha portato a casa un assegno da 150mila euro. Una cifra importante per un ragazzo che ha ancora tanti sogni da realizzare e che il campione incasserà totalmente.

Da qualche settimana, infatti, sia i concorrenti de La ruota della fortuna che quelli di Chi vuol essere milionario incassano soldi veri dopo la scelta di Mediaset di dire addio ai gettoni d’oro. Per Matteo, dunque, si tratta di una vincita importante che ha conquistato dopo aver risposto a domande che, in alcuni momenti, hanno rischiato di metterlo in difficoltà.

Tutto su Matteo, il giovane campione di Chi vuol essere milionario

Come di consueto, la puntata di Chi vuol essere milionario si è aperta con le qualifiche al termine delle quali tre concorrenti hanno conquistato il pass per accomodarsi di fronte a Gerry Scotti e tentare di portare a casa il milione di euro. Ad aggiudicarsi tale possibilità sono stati Marco, Elena e Matteo.

Il primo a giocare con Gerry Scotti è stato Marco, ingegnere meccatronico di Verona di 42 anni che ha fissato come obiettivo i 100mila euro riuscendo a raggiungere rapidamente la cifra. Ad interrompere la sua scalata è stata la domanda sul Paese in cui si fanno più docce a settimana che ha impedito a Marco di andare avanti.

Subito dopo, sulla sedia davanti a Gerry Scotti, si è accomodata Elena, fisioterapista di Arezzo e madre di due figli che ha fissato l’obiettivo a 100mila euro ma che ha raggiunto il traguardo dei 150mila euro decidendo, poi, di fermarsi non avendo la risposta su quale non sia un agrume ancestrale tra cedro, limone, mandarino e pomelo.

Elena, poi, ha lasciato il posto a Matteo che si accomoda sulla sedia consapevole di dover raggiungere almeno 150mila euro per vincere e portare a casa sia i soldi che il titolo di campione. Originario di Serravalle Pistoiese, Matteo è un giovane pistoiese che conquista subito il pubblico e Gerry Scotti non solo per la preparazione ma anche per la simpatia.

Per raggiungere il traguardo dei 150mila euro, Matteo ha dovuto rispondere alla seguente domanda: “Tutti sappiamo che il Big Ben prende il nome dalla più grossa campana del suo orologio, ma chi sarebbe stato in realtà il Grande Ben? Un granatiere del re, Un ingegnere gallese, Un grosso corvo reale, Un cane da guardia”.

Con l’aiuto della fidanzata punta sull’ingegnere gallese conquistando l’assegno da 150mila euro. Gerry Scotti, poi, legge al giovane ricercatore anche la domanda da 200mila euro ma non sapendo quale tra i Trulli di Alberobello, il Centro storico di Pienza, l’orto botanico di Padova e il Duomo di Milano non fa parte dei 61 siti Unesco dell’Italia, punta sul centro di Pienza, sbagliando, ma portando comunque a casa i 150mila euro dove era stato posto l’obiettivo.

Matteo, ricercatore 24enne fidanzato con Linda, è così il più giovane campione dell’edizione 2025/2026 di Chi vuol essere milionario.