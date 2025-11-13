Chi è Magda di Uomini e Donne: età, cognome, lavoro, dove vive, vita privata e profilo Instagram

Il trono over di Uomini e Donne è molto amato dal pubblico, negli ultimi anni si è ritagliato diversi spazi nel daytime di Maria De Filippi tanto che in alcuni periodi ha anche messo in ombra quello classico. Diverse le dame e i cavalieri che si sono distinti e che oggi sono considerati dei veri personaggi tv: tra questi c’è Gemma Galgani, presente nel format da più di 10 anni e ancora molto determinata a trovare l’anima gemella. Nell’edizione in corso si è distinta una signora affascinante e dal carisma singolare, una dama che oggi ha conquistato una certa fama in tv e non solo.

Si tratta di Magda, che da settimane conquista il centro dello studio. Di lei non si hanno molte informazioni e non è noto se ha un profilo Instagram, ma comunque ha suscitato la curiosità del fans del trono over che hanno apprezzato il suo fascino, ma anche la sua determinazione. Magda dovrebbe avere circa 60 anni, ma lei ha preferito non rivelare la sua età, vive ad Aprilia una cittadina in provincia di Latina, non molto lontano da Roma. E ha due figli, è diventata mamma quando era molto giovane: aveva poco più di 15 anni e non si è mai pentita della sua scelta.

“Io sono sincera, e non sono né fragile ed insicura, perché io a quindici anni mi sono cresciuta due figli da sola”, ha dichiarato nel corso di una puntata. Donna molto affascinante e sicura di se Magda non ha rivelato il suo cognome, ne tanto meno si conoscono dettagli del suo passato e non è noto se lavora o che attività abbia svolto in passato. Qualcuno l’ha definita la dama dagli occhi di ghiaccio, ma questo non l’ha scossa più di tanto. Magda ha ottenuto il consenso del pubblico perché è apparsa diretta e sincera e poco interessata all’affermazione mediatica.

Magda contro Gemma: lo scontro per Mario

Magda ha ricevuto l’attenzione di diversi cavalieri, inizialmente solo uno ha suscitato la sua curiosità: si tratta di Mario. L’uomo è stato più volte contestato anche da Tina e Gianni, non ha sempre avuto dei modi di fare chiari visto che prima ha frequentato Gemma per poi corteggiare Magda. Questo ha suscitato diversi contrasti tra le due dame, confronti che hanno animato gli animi in studio e reso la dama di Aprilia protagonista della scena.

Recentemente Magda è uscita anche con Sebastiano, fra i due c’è stata un’intesa immediata tanto che hanno raccontato d’aver avuto un rapporto intimo. Una confessione che la dama non ha avuto nessun problema a rivelare in pubblico, il che conferma la sua sincerità e trasparenza. Oggi Magda non è però certa di quello che prova e in alcune circostanze è apparsa confusa.

Magda non si fida di Sebastiano: le parole della dama

Nell’ultime puntate Magda si è confrontata con Sebastiano, non si fida totalmente di lui e non nega che la sua età potrebbe essere un problema fra loro. L’uomo l’ha rassicurata e ha ribadito che la sua attrazione è sincera e non vuole affatto prendersi gioco di lei o avere solo visibilità.

Magda dopo un confronto acceso con il cavaliere ha deciso di lasciare lo studio, è apparsa turbata e a stento ha trattenuto le lacrime, Sebastiano dispiaciuto ha deciso di seguirla e di tranquillizzarla. Sicuramente il percorso a Uomini e Donne della dama è solo all’inizio e nelle prossime puntate Magda sarà ancora protagonista del daytime.