Chi è Luca Favilla: età, studi, dove vive, carriera, fidanzata, Instagram: tutto sul coach di Ballando con le stelle

Ballando con le stelle deve parte del suo successo ai coach di ballo, che con impegno e dedizione seguono i concorrenti rendendoli dei ballerini provetti. Alcuni di loro sono diventati dei veri personaggi tv: tra questi Raimondo Todaro, ma anche Samantha Togni, e Sara di Vaira, quest’ultima è oggi tra gli opinionisti del format. Nell’edizione in corso è presente anche Luca Favilla, coach di Martina Colombari e ballerino preparato e dal talento palese. Ma chi è Luca?

Di origine romane, Luca ha 30 anni e lo scorso anno ha conquistato il terzo posto di Ballando con le stelle danzando con Federica Nargi. Attualmente è stato affiancato a Martina Colombari, altra showgirl bella e aitante. I due, dopo un timido debutto, hanno dimostrato di avere carattere e determinazione, ma soprattutto talento in pista. Già a 9 anni Luca ha manifestato la sua passione per il ballo, e vista l’attrazione che aveva per la disciplina i genitori decidono di iscriverlo ad una scuola. In seguito si è specializzato nei balli latinoamericane, ed ha ottenuto un immediato successo.

Ha frequentato l’Istituto Tecnico del Turismo a Roma e ha ottenuto il diploma, ma la danza è stata sempre al primo posto nella sua vita. Dopo il liceo si è così concentrato nel ballo e ha ottenuto diversi riconoscimenti fino a che nel 2016 non è approdato Amici di Maria De Filippi, dove è rimasto per alcune puntate. Il debutto nel talent di Maria gli ha permesso di farsi notare e gli ha aperto diverse porte nel mondo della tv. Nel 2018 è entrato nel cast di Ballando con le stelle, dov’è ancora presente e nel corso delle varie edizioni ha ballato con diverse star: dalla blogger Cristina Ich all’attrice Manuela Arcuri e la modella Sara Croce.

Luca Favilla vita privata: chi è oggi la fidanzata

Il coach di Ballando con le stelle è una persona tendenzialmente riservata, ama mantenere un basso profilo e non rivela molti dettagli della sua vita quotidiana. In passato gli sono stati attribuiti diversi flirt, ma nessuno confermato. Durante la sua partecipazione ad Amici il suo nome è stato associato a quella di Benedetta Orlandini, sua partner di ballo, mentre nel talent di Milly Carlucci si è parlato di un flirt con la blogger Cristina Ich. Anche questo rumors non è stato mai confermato.

In passato Luca ha avuto una relazione con con la cantante Lidia Schillaci: storia iniziata nel 2019 e terminata nel 2020, durante il lockdown. Le difficoltà della pandemia compromisero il loro rapporto. Oggi Favilla è legato a Camilla Mola, anche lei ballerina, i due hanno anche rivelato sui social che presto avranno un figlio: “Oggi si comincia con un altro capitolo, dove non saremo più solo noi due ma ci sarà un/a piccolo/a fagiolino/a. È emozionante anche solo pensarle queste parole ma… diventeremo mamma e papà per la prima volta. Non trovo le parole per dire altro ma già non vediamo l’ora”. Così ha scritto il ballerino sui social lo scorso Maggio.

Luca Favilla profilo Instagram da 43.200 follower

Luca Favilla è molto attivo su Instagram dove condivide diversi momenti del suo lavoro, in particolare rivela dettagli del dietro le quinte di Ballando con le stelle. Ha un vasto seguito di fans che amano conoscere la sua quotidianità e sono stati felicissimi di sapere che presto diventerà papà.

Gli scatti in cui appare con Camilla non sono molti, tuttavia il ballerino non manca di sorprendere i follower con foto e post originali. Impegnato in pista con Martina Colombari, è riuscito a conquistare la fiducia della showgirl che nell’ultime puntate ha ammesso di essersi affidata totalmente al suo coach.