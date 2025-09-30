Chi è la nuova compagna di Teo Mammuccari: la verità sulla sua vita sentimentale

Volto tv accreditato, Teo Mammuccari si è guadagnato meritatamente la co- conduzione di Domenica in. L’ex iena affianca Mara Venier nell’edizione in corso del noto talk del dì di festa, e sin dalle prime puntate si è guadagnato il consenso del pubblico. Personaggio eclettico, dal talento versatile, Mammuccari si è sempre dimostrato diretto e sincero, ha accettato sfide tv inattese e ha sempre superato appieno la prova. E se professionalmente è sempre apparso generoso, nella vita privata è sicuramente meno disinvolto. Teo infatti ha sempre mantenuto un basso profilo e ha evitato di far parlare di se.

E’ nota la sua reticenza durante l’ospitata a Belve. In quell’occasione Francesca Fagnani provò ad abbattere alcune barriere, ma il conduttore romano decise di lasciare lo studio, sorprendendo la giornalista e il pubblico. In seguito, in un’intervista rilasciata a Selvaggia Lucarelli ha parlato proprio della sua vita privata. Oggi in molti si chiedono se Teo Mammuccari ha una nuova compagna, alcuni organi di stampa l’hanno anche definita “fidanzata segreta”, questo perché nel 2023 è stato paparazzato per le strade di Roma con una giovane donna, molto più giovane di lui, non nota al mondo dello spettacolo.

Gli scatti furono pubblicati dal magazine Gente e ritraevano il conduttore in dolce compagnia. In seguito è emerso che i due si sono conosciuti per caso, e c’è stato un immediato feeling. Lei sarebbe un maresciallo ordinario dell’esercito, anche per questo preferisce non apparire. La storia sembrava importante e destinata a durare, ma a quanto pare non ha avuto un lieto fine. O almeno è quello che ha rivelato Teo alla sua storica amica Lucarelli.

Teo Mammuccari: “Si è spaventata e ci siamo lasciati”

In seguito all’eco mediatico suscitato dalla sua ospitata a Belve, Teo Mammuccari è finito al centro delle polemiche. La situazione avrebbe allertato la presunta fidanzata non abituata a certe dinamiche: “ E’ una donna lontana dal mondo dello spettacolo, «che fa un altro lavoro e non vuole entrare in queste dinamiche televisive – e che appunto – ora è pure ex, visto che si è giustamente spaventata per tutto quello che è successo e ci siamo lasciati.”

La storia si è così conclusa, e Teo ha preso atto che il fallimento delle sue relazione probabilmente è legato ad dei ricordi non positivi di quando era bambino: “Credo parta da mia madre. Quando avevo tre anni e mezzo lei mi ha detto: ti porto alle giostre. E invece mi ha lasciato tre anni e mezzo in collegio. Per me questo abbandono è diventato insicurezza e poi diffidenza nei confronti delle donne. Il mio in- conscio oggi si scontra con questo, almeno così la pensa il mio terapeuta. Poi non lo so. E dico “non so” perché forse è un trauma di cui non mi sono mai liberato.”

Domenica in, spazio ridotto per Teo Mammuccari: la reazione del conduttore

Durante la seconda puntata di Domenica in è stato ridotto lo spazio di Teo Mammuccari. Il gioco affidato al conduttore non è andato in onda nei tempi stabiliti e in modo ironico Teo ha fatto notare il trattamento ricevuto: “È finita, oggi ho fatto due minuti”. Per il momento non sono note le ragioni di questa nuova impostazioni e il gioco del cruciverbone è stato impostato in modo diverso.

Polemiche a parte Teo ha ringraziato Mara e l’ha abbracciata e la conduttrice gli ha rinnovato la sua stima. Vista la situazione non è escluso che in corso d’opera il ruolo di Mammuccari a Domenica in possa essere adeguato dell’esigenze di rete.