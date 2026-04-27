Chi è il futuro marito di Marianna Aprile, sposa il 2 maggio (con testimone d’eccezione)

Marianna Aprile si sposa: chi è il futuro marito Cristiano, i dettagli sulle nozze e l’amico di sempre al suo fianco

Il prossimo 2 maggio non sarà una data qualunque per Marianna Aprile. La giornalista ha scelto di festeggiare il giro di boa dei cinquant’anni con un colpo di teatro perfetto: il suo primo matrimonio.

Un evento che rompe anni di assoluto riserbo sulla sua sfera privata, svelando un lato inedito di una donna che, fino ad oggi, aveva fatto della “solitudine felice” il suo marchio di fabbrica. A celebrare l’unione con con il compagno Cristiano, editor conosciuto quasi per caso tra scambi di bozze e una festa vissuta sotto l’effetto degli antibiotici, sarà l’amico di sempre Alessio Viola.

La vita privata della giornalista Marianna Aprile

Figlia d’arte, suo padre è lo storico giornalista Pino Aprile, Marianna non ha sempre sognato la penna o il microfono. Da giovanissima la sua ambizione era indossare la toga e battersi nei tribunali, ma la necessità di conciliare studio e lavoro l’ha dirottata verso le Lettere e le librerie.

Questa concretezza si riflette anche nel suo spirito ribelle: per anni ha sfogato la sua natura “fumantina” sul ring, praticando la boxe tailandese per imparare a gestire quell’istinto che spesso la spingerebbe a mandare tutti al diavolo.

Anche il suo rapporto con l’estetica è di pura resistenza. Se la TV le impone tacchi e trucco, lei risponde con l’anima di chi da quando ha tredici anni si sente a casa solo in jeans e anfibi, considerando il restyling televisivo quasi come una maschera di scena.

La svolta sentimentale di Marianna Aprile non è il frutto di un romanticismo da copertina, ma di una maturità che permette di riconoscere ciò che conta “al primo sguardo”. La giornalista ha trovato nel compagno una nuova stabilità, arrivando a definire lui stesso come le sue “chiavi di casa”.