Chi è il futuro marito di Alfonso Signorini

Alfonso Signorini sta per sposarsi. Il direttore del settimanale Chi ha infatti uno storico compagno, anche lui con una professione illustre. I due stanno insieme da anti e, dopo una breve separazione, si giureranno amore eterno. L’uomo che ha conquistato il suo cuore si chiama Paolo Galimberti, imprenditore ed ex senatore della Repubblica Italiana.

Chi è il compagno di Alfonso Signorini

Galimberti è nato nel 1968 ed è diventato famoso come politico per aver fatto parte di Forza Italia di Silvio Berlusconi, con il ruolo di vice-presidente tesoriere. Tra l’altro è stato anche presidente dei giovani di Confcommercio e socio di Euronics con la sua famiglia, diventando anche consigliere di amministrazione. Nel 2004 è inoltre entrato nel Consiglio Direttivo di Eurocommerce, una nota organizzazione europea che si occupa di commercio.

In più è stato consigliere del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro dal 2010 al 2012, per poi diventare senatore nella circoscrizione della Lombardia con il Popolo delle Libertà.

La storia d’amore tra i due

Signorini e Galimberti si sono incontrati – e innamorati – nel 2004. Una relazione che è stata per molto tempo lontana dalle luci dei riflettori e che ha attraversato anche una piccola crisi. Poi c’è stato il ritorno di fiamma, segnato da un viaggio romantico a Cortina. Durante un’intervista rilasciata per il salotto televisivo di Verissimo, Alfonso Signorini ha detto: “C’è stato un ritorno importante. Sono stato beccato dai paparazzi. Ci hanno beccato con Paolo, che è il mio storico compagno. Abbiamo avuto un periodo di crisi e adesso siamo tornato felicemente insieme. Sono molto contento. E chissà in futuro cosa potrà succedere“.

L’ex conduttore del GfVip ha inoltre dichiarato che tra di loro c’è sempre stato molto rispetto. “Abbiamo due vite molto parallele con grande autonomia da parte di entrambi” – ha continuato – “Abbiamo le nostre case, ma la qualità del tempo speso insieme fa la differenza. Sono un timido, racconto le storie d’amore altrui, ma non parlo molto del mio privato“. Dopo più di vent’anni di amore, i due avrebbero deciso di fare il grande passo, motivo per cui avrebbe scelto di lasciare il reality show che aveva finora condotto. “Avevo manifestato la mia stanchezza all’azienda” – ha detto in una dichiarazione rilasciata per Il Corriere della Sera – “e Pier Silvio Berlusconi, decidendo di affidarlo a un’altra persona, ha dimostrato di aver accolto le mie perplessità“. E infine: “Credo proprio che arriveremo a festeggiare i nostri 25 anni insieme con il matrimonio, perché è giusto così”.