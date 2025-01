Chi è Gionata Tasini il nuovo campione de L’Eredità

Nell’ultima puntata de ‘L’Eredità‘ (il preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni), in onda, ieri 23 gennaio 2025, un nuovo concorrente è arrivato alla ghigliottina sbaragliando letteralmente la concorrenza. Si tratta di Gionata Tasini.

Però, non è riuscito a portare a casa il montepremi di 21.250 euro collegando i cinque indizi proposti dal conduttore, ovvero ‘buona’, ‘musica’, ‘discoteca’, ‘fuoco’, ‘chiamare’. La parola esatta era ‘palla’ mentre il concorrente ha risposto ‘luce’.

Conosciamolo meglio:

Chi è Gionata Tasini de L’Eredità? Età, Lavoro, Instagram

Gionata è un professore di storia e filosofia presso un istituto superiore di Padova, ma originario di Mori Vecio in provincia di Trento. E’ sposato dal 2010 con Samantha ed è papà di 4 anni, Pietro, Giacomo, Matilde e Francesco. Ed ha un cane. E’ presente sui social con il proprio nome e cognome.

“Il nostro Gionata Tasini di Mori Vecio, professore di storia e filosofia, insegnante in un istituto a Padova, si è difeso egregiamente anche quest’oggi a l’Eredità, il programma quiz su RAI1 delle 19. Ieri era arrivato addirittura al gioco finale della “ghigliottina” facendo un gran bel figurone. Facciamo gli auguri a Gionata per la puntata di domani dove parteciperà di diritto. Papà Giorgio e mamma Rosanna ne saranno super orgogliosi…. e noi con loro” si legge sul gruppo Facebook del proprio paese d’origine.

L’Eredità 2024 – 2025: continuano i casting per partecipare come concorrenti

Sono ammessi a partecipare gli aspiranti Concorrenti che abbiamo compiuto il 18° anno di età alla data della partecipazione;

I casting inizieranno a partire dal 17 giugno 2024 e termineranno il 31 Maggio 2025. Possono partecipare alle procedure di selezione e reperimento dei concorrenti anche tutti coloro che abbiano già partecipato, senza tuttavia aver conseguito alcun premio, alle edizioni de “L’Eredità” precedenti l’edizione del 2022-2023. Sono in ogni caso esclusi dalla partecipazione al programma coloro che abbiano avuto condanne penali o abbiano procedimenti penali pendenti;

Gli aspiranti Concorrenti presentano a decorrere dal 17 giugno 2024 domanda tramite telefono al numero telefonico 02/ 2828000 intestato a Banijay Italia S.p.A., tramite posta elettronica all’indirizzo mail casting@leredita.it intestato a Banijay Italia S.p.A. e tramite il sito istituzionale di Banijay Italia – www.banijayitalia.it indicando nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 i propri

dati anagrafici, un indirizzo mail, comune di appartenenza e un numero telefonico di riferimento;

Una redazione casting a decorrere dal 01 agosto 2024 richiama o invia una e-mail agli aspiranti Concorrenti per convocarli ad un provino che viene organizzato in presenza o da remoto; agli aspiranti concorrenti verranno fornite tutte le informazioni necessarie;

Durante il provino gli aspiranti concorrenti sostengono un test più articolato al quale segue una intervista, oggetto di riprese audiovisive, volta ad appurare che gli stessi abbiamo tutti i requisiti. Nel corso del provino si terrà anche conto della simpatia, della spigliatezza, dell’empatia e del vissuto degli aspiranti concorrenti oltreché’ della preparazione culturale e delle doti relazionali e caratteriali dei medesimi nonché’ dell’attitudine ad interessare l’attenzione del pubblico.

Il superamento del provino consente agli autori di individuare i possibili Concorrenti del Programma; i Concorrenti vengono quindi ripartiti in squadre e quindi di volta in volta convocati per la partecipazione al Programma.