Chi è Fulminacci: età, studi, dove vive, vita privata, carriera. Tutto sul cantante

Fulminacci è tra i giovani artisti in gara a Sanremo 2026: età, studi, dove vive, vita privata e carriera. Tutto sul cantante.

Filippo Uttinacci, meglio conosciuto con il nome d’arte Fulminacci, è uno dei cantautori italiani più apprezzati della nuova scena musicale indie pop. Nato il 12 settembre 1997 a Roma, in Lazio ha conquistato pubblico e critica grazie a testi poetici, sonorità originali e una personalità artistica autentica. Ha 26 anni ed è nato e cresciuto a Roma, dove ha sviluppato sin da giovane una forte passione per la musica.

Anche se non è noto il suo percorso di studi dettagliato, il cantautore ha sempre mostrato una profonda cultura musicale, influenzata tanto dal cantautorato tradizionale italiano quanto da sonorità contemporanee. Fulminacci ancora oggi vive nella capitale, città che gli ha permesso di muovere i primi passi nel mondo della musica. La capitale resta il cuore della sua vita e della sua produzione creativa.

Il nome “Fulminacci” non è casuale: è una scelta artistica che deriva da un’esclamazione tipica dei fumetti anni ’60, che rispecchia lo spirito creativo, ironico e spontaneo del cantante. Secondo quanto lui stesso ha raccontato, il nome è anche un gioco fonetico legato al suo cognome Uttinacci.

Fulminacci vita privata: compagna e ex

Per quanto riguarda la vita privata, il cantante è noto per essere relativamente riservato. È stato legato sentimentalmente all’attrice Lia Grieco fino al 2025, ma attualmente risulta single. La sua presenza sui social, soprattutto su Instagram, è particolarmente attiva, dove condivide momenti della sua carriera e riflessioni personali con migliaia di follower. Non ama parlare del suo privato e per questo è considerato un’artista molto riservato: una caratteristica che lo rende diverso da molti suoi colleghi.

Tuttavia non manca d’interagire con i suoi fan in rete a cui spesso rivela alcuni dettagli della sua quotidianità. Attualmente è impegnato con la sua musica ed è prossimo a debuttare all’Ariston, determinato a godersi appieno l’esperienza sanremese che gli darà un ulteriore popolarità.

Carriera, successi, e progetti futuri

La carriera musicale di Fulminacci parte ufficialmente nel 2019, quando pubblica i primi singoli Borghese in borghese e La vita veramente, anticipando il suo album d’esordio omonimo. Questo primo disco gli vale subito riconoscimenti importanti, tra cui la Targa Tenco come Miglior Opera Prima dell’anno. Dopo il successo del debutto, Fulminacci partecipa a numerosi festival musicali e programmi TV, incrementando la sua popolarità.

Nel 2021 prende parte alla 71ª edizione del Festival di Sanremo con il brano Santa Marinella, entrando definitivamente nel panorama mainstream italiano. Nel corso degli anni successivi pubblica altri lavori importanti, tra cui l’album Tante care cose (2021), che ottiene ottimi riscontri di pubblico e critica, e Infinito +1 (2023), che conferma la sua crescita artistica.

Molti dei suoi singoli sono stati accolti con entusiasmo dai fan, e l’artista ha anche collaborato come autore per altri nomi della scena musicale italiana. Al Festival di Sanremo 2026 canta Stupida sfortuna, un brano coerente con la sua musica.