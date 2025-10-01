Chi è Foxy John, la voce di Ballando con le stelle

Chiunque segua Ballando con le Stelle lo sa: il programma di Milly Carlucci non sarebbe lo stesso senza quella voce profonda e inconfondibile che annuncia i concorrenti e scandisce i voti della giuria.

Quella è la voce di Foxy John, alias Giovanni Villa, lo speaker che da quasi vent’anni accompagna con il suo timbro italo-americano uno degli show più seguiti di Rai 1. Ma chi si nasconde esattamente dietro quel microfono?

Giovanni Villa, il ragazzo di Assisi con il mondo negli occhi

Dietro lo pseudonimo c’è Giovanni Villa, nato ad Assisi il 22 giugno 1943. Figlio di un vice console italiano, ha trascorso l’infanzia a saltare da un Paese all’altro: Panama, Santo Domingo, San Francisco, Atlanta. Un’esistenza da “cittadino del mondo”, la sua, che ha regalato al futuro Foxy John un accento unico e una mentalità cosmopolita.

Negli Stati Uniti si è laureato in Business Administration, ad Atlanta, e giovanissimo ha iniziato a insegnare Economia, Matematica e Spagnolo in un liceo della Georgia. Erano gli anni della guerra in Vietnam, che lui non ha mia esitato a criticare pubblicamente.

Il richiamo del mondo dello spettacolo, però, era troppo forte. Negli anni ’70 si è avvicinato alla televisione e ha lavorato persino con l’emittente locale di Ted Turner, il futuro fondatore della CNN. Rientrato in Italia si è tuffato nel mondo della radio e ha collaborato con emittenti come Radio Alfa, Radio Elle e Radio Luna.

Il successo è arrivato però negli anni Ottanta, quando è diventato la voce di programmi cult come Disco Estate, Disco Inverno, Discoring e soprattutto la Hit Parade dei Dischi Caldi su Radio 2. Ma non si limita a parlare al microfono: firma jingle, pubblicità e persino la sigla di un’edizione del Festival di Sanremo.

L’approdo a Ballando

Nel 2005 la svolta: Milly Carlucci lo ha voluto come voce a Ballando con le Stelle. Ed è amore a prima vista con il pubblico. Da quel momento, i suoi annunci scandiscono ogni puntata, dai concorrenti che arrivano in pista ai voti della giuria.

Foxy John è diventato ormai parte integrante della liturgia dello show, tanto da essere ormai una colonna portante del sabato sera di Rai 1. Lontano dallo schermo, a ogni modo, è un uomo assai riservato. È sposato, ha due figli (Lisa Maria e Brian Marcus) e custodisce con gelosia la sua vita privata.

Il nome d’arte Foxy John nasce da sue due passioni: l’ambasciatore per l’ambasciatore americano in Italia, John Volpe, e l’amore per la canzone di Jimi Hendrix Foxy Lady.

Il ballo, però non è rimasto per lui solo una passione da raccontare in trasmissione. Foxy John, dietro le quinte, ha spesso confessato di aver improvvisato un tango con Carolyn Smith, presidente di giuria, confermnado che anche lui il ritmo ce l’ha nel sangue.