Chi è Enrico Nigiotti: età. dove vive, carriera, compagna e figli, studi: tutto sul cantante

Enrico Nigiotti è uno dei cantautori italiani più apprezzati del panorama pop nazionale, noto per la sua voce intensa, le sue composizioni emozionali, e per il suo modo di fare composto e mai sopra le righe. Nato a Livorno, Enrico è oggi un artista completo, autore e interprete che ha saputo conquistare il pubblico grazie alla sincerità della sua musica e a una carriera costruita tra gavetta, talent show e traguardi importanti nel mondo della musica italiana.

Classe 1987, sin da bambino ha dimostrato una forte passione per la musica, grazie anche all’influenza del padre, appassionato di blues. Durante l’infanzia si è avvicinato al pianoforte e, poco dopo, alla chitarra, strumento che lo accompagnerà per tutta la vita professionale. Secondo quanto è noto Nigiotti ha conseguito il diploma di scuola superiore, pur dedicando gran parte della sua giovinezza allo studio della musica e alle prime esperienze live nei locali.

Nonostante la notorietà acquisita a livello nazionale, Enrico ha mantenuto un forte legame con le sue origini: l’artista vive stabilmente a Livorno, la città della sua infanzia, dove oggi ha costruito la sua famiglia. Qui continua a coltivare le sue radici artistiche e personali, spesso traendo ispirazione dal territorio e dalla sua esperienza di vita quotidiana.

Carriera musicale: dalla gavetta ai grandi palcoscenici

La carriera di Enrico Nigiotti è stata un percorso di crescita costante. Dopo i primi passi nel mondo della musica con il singolo Addio nel 2008, pubblicato dalla Sugar Music e arrangiato nei cori da Elisa, Nigiotti approda al grande pubblico partecipando alla nona edizione di Amici di Maria De Filippi nel 2009/2010. Anche se decise di auto-eliminarsi dal talent per non competere contro la sua fidanzata di allora, questo primo impatto con la televisione gli aprì importanti porte nel mondo dello spettacolo.

Nel 2015 è tornato sotto i riflettori con la sua partecipazione al Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte con il brano Qualcosa da decidere, che gli ha fatto conquistare il terzo posto e grande attenzione da parte di pubblico e critica. Successivamente è tornato più volte al Festival di Sanremo: nel 2019 e nel 2020 con i brani Nonno Hollywood e Baciami ancora, ottenendo riconoscimenti e premi come il Premio Lunezia. Oltre alla carriera da solista, Nigiotti ha scritto canzoni per artisti di calibro internazionale come Laura Pausini ed Eros Ramazzotti, e ha lavorato anche con Gianna Nannini.

Compagna e figli: vita privata

La vita privata di Enrico è altrettanto significativa. Dopo una relazione con la ballerina Elena D’Amario, oggi è legato a Giulia Diana, ballerina e psicologa. La coppia convive a Livorno e nel marzo 2023 è diventata genitore di due gemelli, Maso e Duccio, frutto del loro amore. Nigiotti condivide spesso momenti di dolcezza familiare sui social, raccontando l’emozione di essere papà e l’importanza della sua famiglia nella sua vita.

Enrico Nigiotti ha saputo trasformare la passione per la musica in una carriera solida e apprezzata, mantenendo allo stesso tempo forti legami con le sue origini, la famiglia e la propria storia personale. Il suo debutto all’Ariston è molto atteso dai fans.