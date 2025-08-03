Chi è Eleoonra Boi, moglie di Danilo Gallinari: età, carriera, dove vive, morso dello squalo: tutto su di lei

Nei giorni scorsi Eleonora Boi ha conquistato le prime pagine dei giornali a causa di un grave incidente. La giovane, moglie del cestista Danilo Gallinari, è stata morsa da uno squalo durante la sua vacanza a Isla Verde a Porto Rico. E’ stata immediatamente soccorsa e portata in ospedale dove ha subito un delicato intervento chirurgico. L’accaduto ha allertato i media, visto anche che la 39enne è in dolce attesa. Ma chi è Eleonora Boi? E cosa fa nella vita?

Eleonora è un’affermata giornalista di Sport Mediaset, il suo volto è noto perché è alla guida di diversi format sportivi. Laureata in Scienze Politiche, è nata a Cagliari e ha cominciato a lavorare nel mondo del giornalismo poco più che maggiorenne. Poi ha incontrato il cestista Gallinari e tra loro è stato subito amore. Insieme hanno deciso di trasferirsi negli Stati Uniti, dove hanno scelto di vivere. La Boi ha così avviato la sua carriera di giornalista. Nel 2022 ha sposato Danilo e i due ad oggi hanno due figli Anastasia e Rodolfo, di 4 e 2 anni e sono in attesa del terzo.

In queste ore la giornalista ha raccontato cosa l’è accaduto. La Boi è stata operata alla gamba, ma a quanto pare è andato tutto bene: “Non avrei mai pensato che avrei potuto essere attaccata da uno squalo e per giunta mentre mi trovavo vicino alla riva e in una spiaggia super affollata. Fortunatamente, io e il mio bambino stiamo bene, sono stata soccorsa prontamente e l’intervento chirurgico per rimettere a posto la mia povera gamba mangiucchiata è andato bene. Ora devo solo riprendermi dal grandissimo spavento e provare a perdonare il grande amico che mi ha tradito”.

Eleonora Boi: “Lo squalo? Avrà presto notizie dai miei legali”

La giornalista oggi sta bene e ha rassicurato tutti i suoi followers. L’intervento alla gamba ha avuto esito positivo e anche il bambino che porta in grembo, per fortuna, non ha subito nessun effetto collaterale. Eleonora ha anche trovato il modo d’ironizzare sull’accaduto: “Per quanto riguarda lo squalo avrà presto notizie dai miei legali.”

Ha poi concluso: “Ringrazio tutti voi per il grande affetto. Ringrazio mio marito che, nonostante abbia sposato Fantozzi-Boi, mi ha dato tutto il suo amore e tanto coraggio, oggi si è pure scampato il concerto di Bad Bunny, ma non si deve illudere è solo per poco”. Le parole della conduttrice sportiva sono state accolte con sollievo da tutti.

Dal giornalismo alla conduzione passando per Miss Italia: l’esperienze di Eleonora Boi

Eleonora Bosi lavora nel mondo del giornalismo sportivo da quando ha 19 anni, Ha alle spalle una carriera eclettica e versatile che le ha permesso di crescere professionalmente e di condurre anche format come post-serata di Champions League su Sport Mediaset e Occhi di Calcio su Instagram e Twitch.

E’ una donna bellissima, ma soprattutto determinata e intraprendente, e prima del giornalismo ha lavorato come hostess per alcuni eventi e ha partecipato a Miss Italia dove si è classificata tra le prime dieci. Ora è concentrata su nuovi progetti, ma soprattutto sulla sua vita privata visto che tra qualche mese sarà mamma per la terza volta.