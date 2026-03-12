Enrica Bonaccorti è scomparsa dopo una lunga lotta contro il tumore al pancreas. Accanto a lei fino all’ultimo, la figlia Verdiana, che ha sempre mantenuto un legame indissolubile con la madre.

Chi è e cosa fa Verdiana, la figlia di Enrica Bonaccorti

Enrica Bonaccorti, storica conduttrice della televisione italiana, è scomparsa dopo aver combattuto contro un tumore al pancreas.

Accanto a lei fino alla fine, la figlia Verdiana, che ha mantenuto un legame profondo e costante con la madre nel corso degli anni.

La sua presenza discreta ma fondamentale ha accompagnato Enrica durante i momenti più difficili, confermando la solidità di un rapporto che ha attraversato tutta la loro vita.

Verdiana Bonaccorti: una vita lontana dai riflettori

Verdiana Bonaccorti è nata il 24 settembre 1974 a Roma, figlia della conduttrice e del regista Daniele Pettinari.

La sua infanzia, segnata dall’assenza del padre che lasciò la famiglia quando Verdiana aveva appena 11 mesi, l’ha vista crescere insieme alla madre e alla nonna materna.

Nonostante la vita lontana dai riflettori che ha scelto, Verdiana ha avuto un percorso professionale significativo, lavorando nel settore della comunicazione, del cinema e dell’organizzazione di eventi culturali.

Ha collaborato, tra gli altri, con la Twentieth Century Fox, gestendo celebrità durante anteprime cinematografiche, e con il Roma Film Festival, un’esperienza che ha arricchito ulteriormente il suo bagaglio professionale.

Ma nonostante le sue esperienze nel mondo dello spettacolo, Verdiana ha sempre mantenuto un profilo discreto, scegliendo di non vivere alla luce dei riflettori e proteggendo la sua vita privata.

Un equilibrio che ha sempre rispettato, nonostante fosse inevitabile che il pubblico, prima o poi, si accorgesse della sua presenza al fianco della madre, soprattutto durante i momenti più difficili della sua malattia.

La scelta del cognome Bonaccorti

Un altro gesto significativo che ha segnato la vita di Verdiana è stata la scelta di cambiare il proprio cognome. Alla nascita portava il cognome del padre, Pettinari, ma con il tempo ha deciso di adottare il cognome della madre, Bonaccorti.

Una decisione che ha avuto un forte valore simbolico, rappresentando il legame profondo con Enrica e l’assenza del padre, che non aveva mai fatto parte della sua vita. Il cognome Bonaccorti, quindi, per Verdiana è diventato una vera dichiarazione di identità, il riconoscimento di un rapporto che ha segnato tutta la sua esistenza.

La vicinanza negli ultimi mesi

Negli ultimi anni, la figura di Verdiana è tornata a emergere più volte nel contesto pubblico, soprattutto per la sua costante vicinanza alla madre durante la malattia.

Enrica Bonaccorti, pur nella sua discrezione, ha mostrato al pubblico alcuni momenti particolarmente intimi della sua vita, e molti di questi momenti sono stati condivisi con la figlia.

Una delle immagini più toccanti che ha attraversato i media è quella in cui Verdiana accompagna la madre su una sedia a rotelle, simbolo di un legame che non conosceva barriere. In occasione di un’intervista a Verissimo, Verdiana aveva parlato con grande emozione del timore di perdere la madre, mettendo in luce la forza di una relazione che non si è mai spezzata.