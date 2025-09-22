Chi è e cosa fa il nuovo amore di Belen Rodriguez

Belen Rodriguez ha un nuovo amore. Ecco chi è e cosa fa il giovane che l’ha conquistata, presente anche in alcuni suoi scatti social.

Da qualche mese Belen Rodriguez ha ridimensionato la sua presenza in tv e anche sui social. Non ha rinunciato al lavoro, ma ha selezionato le offerte che ha ricevuto, inoltre ha preferito mantenere un basso profilo in rete evitando di alimentare rumors e gossip. Proprio per questo ha scelto di condurre una vita meno in vista, rinunciando a uscite e eventi, questo anche per evitare tutti i pettegolezzi che in modo spontaneo nascono quando è avvistata, anche solo con un amico. Inoltre per un periodo il suo nome non è stato associato a nessun flirt.

Recentemente ha anche appianato le divergenze con la sorella Cecilia, che è prossima a dare alla luce la sua prima figlia. E’ stata al stessa signora Moser ha rivelare, nel salotto di Verissimo, di essere molto diversa dalla sorella, ma di volerle tanto bene. Sono molto legate e anche se ogni tanto hanno opinioni diverse non potranno mai stare lontano a lungo. Oggi Belen sembra avere un nuovo amore, a rivelarlo inizialmente Dagospia, che ha dato per certa la liason.

L’uomo che ha conquistato il cuore della showgirl argentina si chiama Stefano Belingardi Clusoni, ed è un noto architetto milanese. Classe 1987 vanta titoli di studio prestigiosi, esperienze all’estero che hanno alimentato in modo positivo la sua formazione. Oggi è tra i professionisti del settore più accreditati e secondo voci autorevoli sta ridisegnando lo skyline del capoluogo lombardo. I due si sono conosciuti per caso in Sardegna e da quel momento non si sono più lasciati. A quanto pare è stato un colpo di fulmine per entrambi.

Belen Rodriguez di nuovo innamorata: gli scatti social

Nell’ultimo anno Belen Rodriguez è stata molto discreta rispetto al suo privato. Ha più volte ribadito che in passato si è innamorata per non rimanere sola, ha poi compreso che questa cosa era sbagliata soprattutto per se stessa: “Le ultime storie che ho avuto sono state più dettate dal fatto che non volevo stare da sola e ho riempito determinati vuoti che la vita mi ha creato. Lo dico senza voler sminuire, ma ero condizionata. Oggi sono cambiate le premesse”.

Belen ha trovato oggi un suo equilibrio emotivo e rivendica il diritto di vivere la sua quotidianità con leggerezza: “Ma ora sto bene, mi diverto, sono felice. Voglio poter conoscere e frequentare una persona serenamente, alla luce del sole. Senza le pressioni e le aspettative di prima.”

Stefano Belingardi Clusoni, studi e carriera

Come detto sopra Stefano Belingardi Clusoni è un affermato architetto. Si è laureato all’Accademia di Architettura di Mendrisio, per poi trasferirsi in Germania dove si è specializzato nell’architettura urbanistica, in seguito ha vissuto per un lungo periodo in Cina e da qualche anno è tornato a Milano: qui ha fondato lo Stefano Belingardi Architects, studio a cui fa capo.

Stefano si è occupato di diversi progetti importanti per il capoluogo lombardo: dalla Torre degli Uffici all’edificio Iceberg per la Fondazione Prada, ma anche della nuova sede di Satispay. Ha anche presentato diversi progetti per la Triennale di Milano e nel 2020 si è conquistato un posto nella lista dei migliori architetti in Italia under 40.