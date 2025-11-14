Chi è e cosa fa il fidanzato di Francesca Fialdini: la conduttrice ne parla per la prima volta

La concorrente di Ballando con le Stelle ha parlato di lui, cosa che fa raramente: chi è il compagno di cui è innamoratissima

Nonostante sia un personaggio televisivo, conduttrice e oggi anche concorrente di Ballando con le Stelle, Francesca Fialdini è molto riservata per ciò che riguarda la sua vita privata e soprattutto riguardo ai suoi affetti, dunque, al suo compagno. È rarissimo che parli di lui, ma questa volta l’ha fatto in una lunga intervista, spiegando anche qual è il segreto del loro amore.

La Fialdini sta ottenendo un grande successo come conduttrice di Ballando con le Stelle, nel talent show condotto da Milly Carlucci sta mostrando tutta la sua grinta e la sua tenacia. A fare il tifo per lei c’è anche il compagno che, sebbene non ami stare sotto i riflettori, è il suo fan numero uno.

Chi è il compagno di Francesca Fialdini e cosa fa

In una lunga intervista al settimanale Chi Francesca Fialdini ha parlato della sua carriera, della sua adolescenza e delle cose che la colpiscono in un uomo, arrivando anche a raccontare il segreto della sua storia d’amore. Ma chi è il compagno della concorrente di Ballando con le Stelle?

La Fialdini è riservatissima e non ha mai voluto rivelare l’identità del compagno, con cui starebbe assieme dal 2023, uomo che ha incontrato dopo la fine di una lunga relazione, pare – secondo quanto raccontato da Dagospia – con Milo Brunetti, odontoiatra di Lecco. Oggi la conduttrice Rai ha ritrovato la serenità al suo fianco e al settimanale Chi ha deciso di parlare del suo fidanzato: “Ho un fidanzato ma non voglio esporlo. C’è un bello scambio e ridiamo tanto. Di lui mi fido, però mi piace anche fare cose da sola. Ho la mia casa”.

Parole che lascerebbero intendere come – al momento – la coppia potrebbe non convivere. La Fialdini ha chiarito che non ha intenzione di esporlo mediaticamente, preferisce preservare la sua storia e viverla lontana dai riflettori. Al sopracitato settimanale ha raccontato che lei e il suo compagno si conoscono da quando erano dei ragazzi, prima di tutto è un amico, poi ha aggiunto: “(…) È sempre presente e, nonostante i tanti impegni di lavoro, riesce a starmi vicino con affetto e romanticismo“. Aspetto importante visto che ai tempi della precedente relazione si era detto che fosse finita perché lui avrebbe posto un out-out alla conduttrice, tra la relazione e il lavoro, voce – questa – mai confermata dalla diretta interessata.

La concorrente di Ballando con le Stelle ha anche spiegato cosa la colpisce in un uomo, raccontando che le piace la “schiettezza” e la “naturalezza”. A colpirla sarebbe “il corteggiamento non ordinario”, tutte qualità che, dunque, avrà il suo attuale compagno, la cui identità resta top secret, al momento si sa solo che è tornato a far battere il cuore di Francesca Fialdini e che la rende molto felice e serena.