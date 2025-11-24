Chi è e cosa fa il compagno di Bianca Berlinguer

Bianca Berlinguer, chi è e che cosa fa il compagno Luigi. I due sono una coppia da più di 25 anni e hanno una bellissima figlia, Giulia.

Bianca Berlinguer, volto del giornalismo italiano, dopo aver militato per tantissimi anni in Rai è approdata a Mediaset dove è emigrata con il suo È sempre Cartabianca: talk di intrattenimento che tratta temi d’attualità, politica e cronaca. La giornalista è nota per suo modo di fare diretto e sincero e non mai avuto paura di mostrarsi anche controcorrente. In tv ha una vasto pubblico di sostenitori e il suo format è tra i più visti, anche se in molti non sempre condividono le sue scelte editoriali.

Nonostante sia un personaggio in vista, con un profilo social attivo e seguito, Bianca non ama parlare del suo privato. In merito alla sua vita lontano dai riflettori ha sempre mantenuto un basso profilo anche se alcuni dettagli sono noti. La conduttrice ha alle spalle un primo matrimonio con il collega Stefano Marroni, legame che è naufragato per diverse ragioni. In seguito ha incontrato Luigi Manconi e i due nel 1988 sono diventati genitori di Giulia. Il loro è un legame solido e sincero: sono insieme da 25 anni e non sono mai stati protagonisti di rumors e gossip. Ma chi è Luigi Manconi? E cosa fa nella vita?

Classe 1948, Lugi Manconi è nato a Sassari ed è laureato in Scienze politiche all’Università Statale di Milano. In seguito si è dedicato all’insegnamento e ha lavorato sia all’Università di Palermo che allo IULM, poi ha intrapreso la carriera politica militando nel partito Lotta Continua. Ha anche esperienze come scrittore e vanta alcune collaborazioni con delle riviste musicali. Negli anni novanta ha intrapreso il percorso da giornalista e si è iscritto all’ordine, cosa che gli ha permesso di lavorare in Rai in veste di consulente di alcuni format come Profondo Nord e Milano, Italia di Gad Lerdner.

Luigi Menconi, l’affermazione politica e la malattia

In seguito Luigi Menconi è tornato a fare politica iscrivendosi prima nelle file dei Verdi e in seguito in quelle dei Democratici di Sinistra: è stato anche sottosegretario di Stato alla giustizia nel secondo governo Prodi fino al 2008. Infine è stato eletto senatore nelle liste del Partito Democratico in Sardegna nel febbraio del 2013. Attualmente collabora con La Stampa e Repubblica in veste di editorialista.

Il marito di Bianca Berlinguer è affetto da una grave forma di cecità causata da diverse patologie. Bianca ha sempre rivelato di essere molto orgogliosa del marito e di come ha affrontato la malattia: “Luigi è stato bravo e coraggioso: è riuscito a continuare la vita di prima, scrive libri, editoriali, organizza convegni, presiede la sua Onlus sui diritti”.

Bianca Berlinguer e Luigi Menconi matrimonio mancato

Luigi Menconi e Bianca Berlinguer sono una coppia da tantissimi anni, hanno avuto anche una figlia, ma non sono ancora marito e moglie. Prima della pandemia i due avevano deciso di sposarsi, avevano anche avviato i preparativi, ma a causa del Covid tutto è saltato. Ad oggi i due non hanno ancora definito un’altra data e per ora non sembrano interessati a ufficializzare le nozze.

Riusciranno a convolare a nozze? Ad oggi il matrimonio non sembra essere fra i progetti della giornalista anche se non è esclusa una cerimonia a sorpresa, senza eccessivo clamore.