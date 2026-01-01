Chi è e cosa fa Angelo Donati, il marito di Milly Carlucci

Milly Carlucci non ha solo costruito una florida carriera e un percorso televisivo che non lascia indifferenti, ma anche una famiglia e una relazione salda con il suo storico marito. La conduttrice di Ballando con le Stelle è infatti felicemente sposata con Angelo Donati, papà dei suoi figli e suo sostenitore. Un amore che dura da anni e che è anche tra i più longevi del mondo dello spettacolo.

Chi è il marito di Milly Carlucci

La conduttrice di casa Rai ha pronunciato il fatidico sì, con il suo Angelo Donati, nel 1985. Lui è un affascinante e riservato imprenditore, ma è anche il fan numero uno di Milly. Quando si sono incontrati, lei era già un volto conosciuto della tv, dato che aveva condotto Giochi senza Frontiere, Crazy Bus e Il sistemone. Prima di lui, aveva anche avuto altre storie, come quella con il nuotatore Marcello Guarducci. Poi c’è stato il fatidico incontro, che ha portato tempo dopo entrambi a prendere la decisione di sposarsi. “Ci siamo sposati coscienti della responsabilità che comportano i figli” – ha fatto sapere all’epoca la presentatrice – “Inoltre, siamo molto diversi, il che ci rende complementari“.

Insieme hanno affrontato delle difficoltà rilevanti, come la perdita della mamma di Milly, venuta a mancare nel 2015. Dal loro amore sono anche nati i due figli Angelica, dirigente dell’azienda del padre, e Patrick. “Siamo sempre stati complici” – ha dichiarato Carlucci – “e convinti della nostra relazione. Sarà che quando ci siamo conosciuti eravamo già adulti, ognuno con le proprie storie ed esperienze alle spalle e con un forte senso della famiglia ereditato dai rispettivi genitori“.

La carriera di Angelo Donati

Nato nel 1948, Donati ha studiato ingegneria presso l’Università La Sapienza di Roma. Nel corso della sua carriera, ha lavorato in primis negli Stati Uniti ed è poi tornato in Italia per fondare la Donati S.p.a., una società immobiliare attiva anche in Gran Bretagna e America. Il legame tra lui e Milly non ha mai avuto momenti di crisi, ma è sempre stato solido e duraturo, tanto che negli anni il loro amore è diventato tra i più invidiati dello showbusiness. Entrambi hanno anche assistito, non molto tempo fa, alle nozze della loro primogenita Angelica: un momento unico ed emotivo che ricorderanno sempre. “Alle nozze di mia figlia sicuramente piangerò” – aveva commentato Milly – “Sì, e lì non sono in una situazione dove devo fare la leader, è il mio momento in cui posso essere emotiva“.