Chi condurrà Primavestival, la striscia che anticipa Sanremo

La settimana santa del Festival di Sanremo è alle porte portando con sé un carrozzone di dibattiti, opinioni, critiche, segreti, anteprime e colpi di scena. Proprio in quest’atmosfera si fa avanti un appuntamento che negli anni è diventato indispensabile per chi vuole arrivare preparato alla maratona musicale più seguita d’Italia. Perché Sanremo non inizia con la prima esibizione in gara: comincia molto prima.

Primafestival è la striscia pre-serale che accompagna il pubblico nei giorni caldi che precedono il debutto ufficiale del Festival. Un vero e proprio prologo televisivo, pensato per accendere i riflettori su artisti, retroscena e clima cittadino.

Cos’è Primafestival e chi lo condurrà quest’anno

In onda su TG1 subito dopo il telegiornale della sera, Primafestival rappresenta la porta d’ingresso all’universo sanremese. Il format si snoda da interviste ai cantanti in gara, incursioni dietro le quinte, anticipazioni sugli outfit, indiscrezioni sulle prove e piccoli momenti di leggerezza che raccontano l’atmosfera della città ligure.

Il programma fa parte della programmazione della Rai come tassello strategico della settimana più seguita dell’anno. Nel corso del tempo la formula si è evoluta, adattandosi al linguaggio contemporaneo: più ritmo, maggiore attenzione ai social, contributi video pensati per essere rilanciati online.

La domanda che circola tra addetti ai lavori e fan è sempre la stessa: Chi condurrà Primafestival? Negli anni si sono alternati conduttori provenienti da mondi diversi – giornalismo, comicità, radio, social – proprio per intercettare pubblici differenti. Quest’anno la scelta è tutta femminile: secondo le ultime indiscrezioni a guidare il programma saranno Ema Stokholma, Carolina Rey e Manola Moslehi.

Ema Stokholma è tra le voci di punta di Rai Radio 2 e da anni segue il Festival di Sanremo dai backstage, grazie ad una solida competenza musicale e di un linguaggio vicino anche al pubblico social. Ha già esperienza all’Ariston come co-conduttrice del Primafestival.

Carolina Rey invece unisce recitazione e conduzione televisiva: dopo aver seguito Sanremo come inviata per Uno Mattina, conosce da vicino dinamiche, conferenze stampa e retroscena della manifestazione, qualità che la rendono adatta a raccontarne l’atmosfera.

Manola Moslehi, speaker radiofonica nota per il lavoro a Radio 105 ed ex concorrente di Amici, porta con sé una doppia sensibilità, artistica e radiofonica, che le consente di instaurare un dialogo diretto e autentico con i cantanti.

Il valore di Primafestival sta nella sua funzione di amplificatore: ogni servizio contribuisce a costruire una narrazione della settimana sanremese tra prove generali, arrivi in hotel, incontri inattesi tra artisti, dettagli sulle scenografie, tendenze moda che diventeranno virali nel giro di poche ore.