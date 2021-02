Chi cerca trova, Drew Pritchard, rissa con il marito dell’amante: “Sì, sei cornuto”

La notizia sembra essere trapelata ormai qualche tempo fa, ma il Daily Mail in un articolo ufficiale ce la racconta soltanto ora: la star di Chi cerca trova, il mastro antiquario Drew Pritchard, avrebbe subito un duro attacco pubblico che lo avrebbe moralmente ferito e non poco. Cosa è accaduto esattamente? Secondo il Daily Mail l’antiquario nonché protagonista del docu-reality che proprio questa sera ritroveremo in prima serata su HGTV… Si sarebbe spinto troppo in là con i complimenti (e non solo) alla moglie di un cliente. A non gradire, nemmeno a dirlo, il marito di questa.

Sì, avete capito bene. Avete presente Chi cerca trova, format basato proprio sul riciclo di pezzi di arredamento più o meno antichi capaci di rinnovare completamente un ambiente un po’ così? Avete anche presente il suo conduttore, Drew Pritchard, vero espero dell’antiquario e del mercato dell’arredamento sin da quando era poco più che un adolescente? Avete anche a mente il fascino che quest’uomo sa scatenare su alcuni spettatori e in particolar modo sulle donne? Unite ora le tre cose et voilà, ecco a voi servita la notizia da prima pagina del Daily Mail di soltanto pochi giorni fa.

Come citato sopra, infatti, lo show-man di Chi cerca trova avrebbe fregato (o quasi) la moglie ad un cliente, che non l’avrebbe certo presa bene. Il triangolo amoroso (perché di corna e relazioni extra-coniugali si tratta) si sarebbe così risolto non solo con un attacco pubblico verbale, ma anche con una feroce lite degenerata poi in una rissa vera e proprio nella quale Pritchard è stato coinvolto a sue spese.

Janus Bryn Thomas, l’uomo che l’ha attaccato, ha infatti dichiarato alla stampa di essere stato ridicolizzato in un pub di Liverpool dal signor Pritchard e per questo lo avrebbe preso a cazzotti immediatamente. Sempre secondo quanto riportato dal Daily Mail, il signor Pritchard sarebbe finito a terra immediatamente, mentre l’uomo che l’ha aggredito sarebbe stato bloccato e cacciato dal locale da altri clienti intervenuti per separare i due. A scatenare la lite furibondaun affair sentimentale che vedrebbe coinvolto Bryn Thomas, 47 anni, ex cliente di Pritchard nonché suo aggressore, sua moglie e il nostro antiquario in persona. Drew Pritchard e la moglie di Thomas avrebbero flirtato nel locale, ma i precedenti scoperti a seguito della vicenda ci hanno in realtà rivelato molto altro ancora.

La moglie del povero signor Thomas sarebbe stata l’amante di Drew Pritchard due anni prima. Ad ammetterlo lo stesso antiquario che ha addirittura contattato il marito tradito per sbeffeggiarlo. La loro storia, per lei extra-coniugale, sarebbe stata scoperta dal marito sul nascere. Questo però avrebbe deciso di perdonarla e di comune accordo con la donna, i due avevano scelto di salvare il loro matrimonio e di proseguire la loro vita insieme.

Nel momento in cui, però, Pritchard è entrato per caso nello stesso pub in cui si trovavano Thomas e la moglie, il marito tradito ha deciso di passare all’attacco. Rivendicando il fatto che sua moglie e Pritchard si siano salutati senza vergogna alcuna, Thomas non ci ha più visto.

Una scazzottata coi fiocchi, dichiarano i presenti, finita per fortuna senza lesioni gravi per entrambi i protagonisti della vicenda. Secondo il Daily Mail però gli attriti tra Pritchard e Thomas erano ormai cosa nota. Soltanto qualche mese prima i giornali avevano pubblicato un sms, inviato dall’antiquario al marito della sua amante, che lasciava assai poco spazio all’immaginazione: “Sì, sei cornuto”.

Insomma, rapporti idilliaci tra i tre non c’erano mai stati. Ora c’è da capire se Pritchard deciderà di proseguire per vie legali o meno e, in tutto ciò, quale posizione prenderà la donna contesa.