Chi cerca trova: chi è Drew Pritchard, l’Antiquario Britannico di HGTV

Si chiama Drew Pritchard e, insieme a quella che ad oggi è la sua ex moglie, è il protagonista della serie tv britannica firmata Home & Garden TV Chi cerca trova, proprio in questi giorni e anche oggi in rotazione televisiva su HGTV Italia, canale 51 del digitale terrestre. L’antiquario, famosissimo nel Regno Unito, anche conosciuto come Andrew Thomas Pitchard per la precisione, è veramente un pezzo grosso dell’antiquariato in Europa, e anche per questo Home & Garden TV l’ha voluto in squadra.

Originario di Conwy, nel Galles, Drew Pritchard è cresciuto in una classica famiglia gallese della classe operaia. Come raccontato da lui stesso nella biografia riportata sul suo sito web, suo padre era un grande appassionato di auto e di moto. Probabilmente proprio dalle passioni del padre, Drew ha iniziato così a sviluppare il suo amore per il restauro: tra i primi regali ricevuti dal babbo, infatti, proprio un kit di riparazione per motociclette che, spiega sempre Drew, era sempre sul tavolo della loro cucina.

Nel corso della serie tv Chi cerca trova, Savage Hunters il titolo originale, vediamo Drew al fianco di Rebecca Pritchard, all’epoca delle registrazioni del programma ancora sua moglie. Ad oggi sappiamo che tra i due l’amore sia terminato ormai da qualche tempo, ma possiamo anche confermarvi che tra Drew e Rebecca non sia certamente ultimato il rapporto di stima reciproca che li lega da ormai molto tempo. I due hanno divorziato nel 2017, ma non hanno mai smesso di collaborare lavorativamente parlando.

Come il padre, anche Drew si è sempre interessato di auto e motociclette, nonostante ad oggi e in particolar modo nello show firmato HGTV lo vediamo trattare anche e soprattutto diamanti, altra sua grande passione che affascina e non poco i telespettatori da casa. Tra le curiosità che riguardano la sua vita passata, anche il fatto che per lui sin da piccolo fosse normale avere un Manx Norton con le ruote spente sul tavolo della cucina, e sempre normale era per lui essere accompagnato a scuola in un XK120 e “con lo scarico trattenuto con lo spago”. Insomma, cose che soprattutto per chi è appassionato di moto e di auto in particolar modo non possono che fare la differenza.

La “carriera” di Drew nel mondo dell’antiquariato nasce in realtà quasi per gioco, quando ancora era un adolescente. Drew infatti avrebbe acquistato la sua prima auto all’età di 15 anni: da quel momento non ha più smesso di farlo.

I suoi tanti restauri vengono anche esposti in musei d’arte britannici ma non solo: ad oggi sappiamo che Drew Pritchard abbia anche aperto una sua boutique in Gran Bretagna nella quale trovare la stragrande maggioranza dei pezzi d’antiquariato che restaura personalmente, con l’aiuto del suo staff. Un vero boss dell’antiquariato che non ha mai smesso di stupire e interessare gli appassionati di arredamento, anche questo pomeriggio in trasmissione continua su HGTV.