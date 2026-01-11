Che tempo che fa non va in onda stasera 11 gennaio: lo speciale e la data della prima puntata del 2026

Ancora una domenica senza Che tempo che fa nella sua formula standard. Anche oggi, 11 gennaio, il Nove propone la seconda parte del best of stagionale, una raccolta delle migliori interviste e momenti più divertenti del programma condotto da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck.

La scelta di mandare in onda questa seconda puntata del best of arriva dopo il successo della prima, trasmessa domenica 4 gennaio, che ha registrato ascolti importanti convincendo l’emittente a bissare l’appuntamento. L’ultima puntata inedita risale al 21 dicembre 2025 e aveva visto tra gli ospiti Roberto Benigni, reduce dal successo dello speciale su San Pietro, Christian De Sica, Filippo Volandri e Flavio Cobolli.

Fazio torna con “Ornella senza fine”

La pausa invernale di Fabio Fazio si concluderà domenica prossima, 18 gennaio, quando Che tempo che fa tornerà in onda con una puntata speciale completamente dedicata a Ornella Vanoni, la grande cantante scomparsa lo scorso 21 novembre all’età di 91 anni nella sua casa di Milano per un arresto cardiocircolatorio. Ornella era spesso ospite fissa di Fazio con angoli apprezzatissimi dal pubblico e molto spesso di peso virale anche sui social.

Lo speciale si intitolerà “Ornella senza fine”, come il celebre brano che ha reso la Vanoni un’icona della musica italiana. Negli ultimi anni, la cantante era diventata una presenza fissa e amatissima del programma, conquistando anche le nuove generazioni con la sua ironia pungente e la sua schiettezza.

Gli ospiti dello speciale

La puntata di domenica prossima 18 gennaio vedrà la partecipazione di numerosi artisti che renderanno omaggio alla grande interprete. Tra gli ospiti confermati ci sono Fiorella Mannoia, Annalisa, Gianni Morandi, Emma, Mahmood, Francesco Gabbani, Cristiano Malgioglio, Simona Ventura, Orietta Berti ed Elodie.

La serata sarà ricca di ricordi, musica e omaggi a una delle voci più straordinarie della canzone italiana, che ha attraversato quasi settant’anni di carriera vendendo oltre 55 milioni di dischi e pubblicando più di cento progetti tra album, EP e raccolte.

Dove vedere Che tempo che fa

Il best of di Che tempo che fa è in onda oggi alle 19.30 sul Nove e in streaming su Discovery+ prosegguirà fino a notte inoltrata quando all’1.40 lascerà spazio a un best of di Fratelli di Crozza. L’appuntamento con la puntata speciale “Ornella senza fine” è per domenica 18 gennaio sempre alle 19.30.