La parole di Roberto Saviano a Che tempo che fa sul conflitto tra Russia e Ucraina rimbalzano fuori dall’Italia e diventano un caso internazionale. A rilanciarle è Anne Applebaum, giornalista Premio Pulitzer per la saggistica nel 2004 con il libro ‘Gulag’, in collegamento proprio mentre lo scrittore fornisce a Fabio Fazio la sua versione sulla guerra.

“Tutta questa vicenda ha un grande assente, ossia la mafia russa che da sempre è gemella con le organizzazioni criminali ucraine”, afferma Saviano. “Questo è davvero l’oggetto che manca dal dibattito. La negoziazione avvenuta prima della rivolta di Maidan del gas tra Ucraina e Russia era fatta dalla più grande organizzazione mafiosa Russa. Sono prove reali che abbiamo. Il gas che veniva venduto all’Ucraina era gas mediato dalla mafia russa. A far saltare il banco fu la rivolta di Maidan. Le truppe in questo momento sono affiancate dalle organizzazioni criminali. Le organizzazioni criminali ucraine e quelle russe sono gemelle e infatti sostenevano il Presidente prima della rivolta di piazza Maidan. Nel dibattito che stiamo facendo non possiamo tenere fuori una forza cosi eclatante, che aveva determinato l’equilibrio in ucraina filo-russo fino a quando non c’è stata la rivolta della piazza europeista”.

La Applebaum, che interviene subito dopo, ascolta in silenzio senza replicare nell’immediato a Saviano.

“Putin ha detto che l’Ucraina non ha diritto di esistere”, spiega. “Il suo linguaggio è terribile se pensiamo alla storia europea. Ha detto di eradicare l’Ucraina dalla mappa del mondo. Questi non sono obiettivi che possono essere raggiunti“.

Salutato Fazio, la Applebaum si sfoga però sui social, raccontando della sua partecipazione alla trasmissione di Rai3, seppur non citata apertamente: “Just been on Italian TV program on which someone speculated that this whole war is a battle between the Russian mafia and the Ukrainian mafia. I guess we all see events through a national lens”. Tradotto: “Sono appena stata in un programma televisivo italiano in cui qualcuno ha ipotizzato che tutta questa guerra sia una battaglia tra la mafia russa e la mafia ucraina. Intuisco che tutti noi vediamo gli eventi attraverso una lente nazionale”.

Just been on Italian TV program on which someone speculated that this whole war is a battle between the Russian mafia and the Ukrainian mafia. I guess we all see events through a national lens… — Anne Applebaum (@anneapplebaum) February 27, 2022

Tante le reazioni, tra cui anche quelle di molti italiani intenti a dissociarsi da Saviano.