Che Tempo che Fa, perché non va in onda stasera 27 aprile e quando torna Fabio Fazio

Il talk show di Fabio Fazio subirà una modifica stasera 27 aprile. Ecco il motivo per cui non andrà in onda.

Che Tempo che Fa subirà uno stop e non andrà in onda stasera 27 aprile. Il programma di Fabio Fazio – in onda sul Nove ogni domenica sera dalle 19.30 – ospita sempre molti personaggi del mondo dello spettacolo, della politica e dell’attualità. La carta vincente del programma è proprio la spontaneità del conduttore nell’approccio con il pubblico e con chi entra nello studio. Qualche tempo fa è però arrivata la notizia del suo stop prolungato, dato che anche la scorsa settimana non c’è stata la puntata del talk show e al suo posto è andato in onda uno Speciale dedicato ad Ornella Vanoni. Lo scorso 13 aprile il programma ha invece tenuti incollati alla tv 2.083.000 spettatori pari al 10.9% di share. Fazio è però tornato operativo in settimana per omaggiare Papa Francesco dopo la notizia della sua scomparsa, e il team di Che Tempo Che Fa ha quindi trasmesso uno speciale dedicato a tutte le interviste che il Santo Padre ha rilasciato alla trasmissione negli anni.

Stasera 27 aprile 2025 la puntata di Che Tempo Che Fa non andrà però in onda. Ecco qual è il motivo di questo ennesimo stop.

Perché Che Tempo Che Fa non va in onda il 27 aprile

Ancora una volta Fabio Fazio dice stop e non va in onda con il suo Che Tempo Che Fa. Lo stesso era accaduto anche nella domenica di Pasqua. Il team del programma aveva deciso tempo fa di non trasmettere il consueto appuntamento con il talk show, e ad annunciarlo era stato proprio lo stesso Fazio nel corso della precedente puntata. Ad andare in onda andrà stavolta un episodio Best Of, che sarà dedicato ai migliori momenti di questa edizione, cioè alle ospitate e alle interviste più importanti. Nel corso di questa stagione, ci sono infatti stati moltissimi nomi che hanno attraversato quello studio per raccontare qualcosa in più su di sé e sulla propria vita lavorativa.

Ad esempio ci sono stati Marcella Bella, Rose Villain, Carlo Verdone, Gerry Scotti, gli Chef Cannavacciuolo, Barbieri e Locatelli, Cristian De Sica, Lillo, Max Pezzali, Belen, Antonella Clerici, Olly, Achille Lauro, Giorgia, Lucio Corsi, fino agli internazionali Adrien Brody, Daniel Craig, Woopy Goldberg e Usain Bolt e molti altri. L’appuntamento di stasera 27 aprile sarà quindi un’occasione per rivedere questi personaggi e anche le scene più interessanti che sono state mandate in onda nel corso dei mesi.

Quando tornerà in onda Che Tempo Che Fa

Si è trattata in realtà di una pausa momentanea, dato che il talk show di Canale Nove tornerà in onda dalla prossima domenica 4 maggio 2025, sempre alle ore 19.30. Il programma di Fabio Fazio chiuderà invece – per questa stagione televisiva – non oltre il mese di maggio.