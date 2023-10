Dopo il clamore dell’assenza al debutto, arriva l’annuncio della partecipazione di Patrick Zaki alla seconda puntata di Che Tempo che Fa, in onda domenica 22 ottobre su Nove. Alla vigilia dell’esordio, il nome del ricercatore egiziano era stato indicato tra gli ospiti di Fabio Fazio per presentare il libro ““Sogni e illusioni di libertà”, pubblicato da La Nave di Teseo; a poche ore dal debutto, però, la sua partecipazione fu annullata.

Una scelta che per alcuni è stata dettata dalla volontà di non caricare di ‘polemiche’ l’inizio del programma, vista la complessa situazione internazionale e la posizione di Zaki, da sempre vicino alla causa palestinese e alla difesa dei diritti umani. Fabio Fazio, però, aveva immediatamente chiarito che Patrick Zaki sarebbe stato ospite in una puntata successiva, placando così le speculazioni su una scelta di opportunità ‘politica’ e/o mediatica.

Arriva, dunque, via social la conferma che Patrick Zaki sarà ospite della seconda puntata di Che Tempo che Fa.

Al netto di sopraggiunti impegni dell’ospite o di necessità varie che l’abbiano potuto tenere lontano dagli studi di CTCF alla prima, si potrebbe aggiungere che, televisivamente parlando, lo spostamento di Zaki dalla prima alla seconda puntata ha un certo valore strategico. Sulla prima puntata della nuova edizione di CheTempo Che Fa c’erano già tanti occhi puntati, un po’ per curiosità un po’ per sincero ‘affetto’ e fidelizzazione, per cui avere nel parterre un ospite ‘forte’ come Zaki insieme al clamore della ripartenza e a nomi di peso come Liliana Segre e David Grossman poteva essere oggettivamente uno ‘spreco’.

L’annuncio, l’assenza e il ‘ritorno’ possono avere, invece, un effetto di ‘traino’ e di ulteriore curiosità utile per tenere accesa la fiammella del pubblico tv. Diciamo che l’ascolto record del debutto, con 2,1 milioni di telespettatori su Nove, ha dimostrato che il pubblico non solo sa usare tutti i tasti del telecomando ma che non li usa a caso; certo, l’effetto curiosità potrà aver ‘gonfiato’ un po’ i primi numeri, che troveranno nel tempo un assestamento, ma le premesse sembrano ottime. Il ‘caso-non-caso’ di Zaki potrebbe aiutare ancora. In attesa di conoscere gli altri ospiti della seconda puntata di Che Tempo Che Fa di domenica 22 ottobre 2023.