Ce la farà Francesco Guccini ad andare in onda questa sera, domenica 25 ottobre 2020, a Che Tempo Che Fa? Già la scorsa settimana il cantautore di Pavana era annunciato tra gli ospiti per parlare soprattutto del suo ultimo libro, ma la conferenza stampa del Premier Conte sulle norme contenute nel nuovo DPCM ha scompaginato la scaletta e spinto a una rimodulazione degli ospiti. Una settimana dopo la conferenza stampa del Presidente del Consiglio per annunciare le ulteriori restrizioni, a 7 giorni da un Decreto che è stato più che altro una (debole) dichiarazione di intenti, è stata annunciata per le 13.30 e questo dovrebbe garantire un regolare svolgimento della puntata.

Se una certezza c’è, è che anche questa settimana, per la seconda consecutiva, Fabio Fazio si collega con il Governatore della Campania Vincenzo De Luca. Dopo l’annunciato lockdown sul modello primaverile, lanciato in diretta tv e Facebook venerdì pomeriggio, e i più miti consigli cui si è indirizzato nelle ultime ore, il Presidente De Luca si troverà a commentare i contenuti del DPCM e anche di anticipare le misure previste nella sua prossima Ordinanza. E l’attesa è tanta, non solo in Campania.

Che Tempo Che Fa, ospiti 25 ottobre 2020

Vista la contingenza, particolarmente ricca e significativa la pagina politica che vede in collegamento la Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, al centro delle polemiche per la gestione della scuola da marzo a oggi, e il Ministro delle Politiche giovanili e dello Sport Vincenzo Spadafora, anche lui nel turbine dei commenti per la regolamentazione dei vari spazi e delle varie discipline sportive. Si parla degli ultimi dati sul Coronavirus, tra andamento della pandemia e ricerca, con il direttore sanitario dell’ATS di Milano Vittorio Demicheli e con il direttore scientifico della divisione vaccini della GSK di Rosia (Siena) Rino Rappuoli.

Rientra, invece, nel novero degli ospiti di ‘arte e spettacolo’ Walter Veltroni, in qualità di autore di “Buonvino e il caso del bambino scomparso”, in libreria dal 29 ottobre; in questo senso, collega di Francesco Guccini, in libreria con il romanzo “Che cosa sa Minosse” scritto con Loriano Macchiavelli e nei negozi con la raccolta “Note di Viaggio – capitolo 2: non vi succederà niente”.

Per la pagina tv, ospiti la signora della domenica Mara Venier, in collegamento da Roma, e Sigfrido Ranucci e Nello Scavo con

Nel segmento de Il Tavolo con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Ale e Franz ci saranno Massimo Lopez in collegamento, Geppi Cucciari, protagonista da lunedì 26 ottobre su Rai3 del nuovo programma “Che succ3de?” e Francesca Fialdini, da lunedì in onda con le nuove puntate di “Fame d’Amore” su Rai3.