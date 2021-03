Che Tempo Che Fa festeggia sì la Domenica delle Palme in questo 28 marzo 2021, ma soprattutto celebra i primi 40 anni di una istituzione televisiva, ovvero Quark, e non poteva che farlo ospitando Piero Angela che in tv fa sempre bene. Ma buona parte della serata, come sempre, è dedicata al racconto dell’attualità politica e pandemica, due aspetti da sempre intrecciati e sempre più connessi e problematici, vista la gestione della campagna vaccinale: Fazio ne parla con la Ministra per gli Affari Regionali e le Autonomie Mariastella Gelmini, il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità e coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico Franco Locatelli e Roberto Burioni. La puntata, però, si apre con l’approfondimento di Roberto Saviano.

Sul piano ‘pop’, Fazio ‘conquista’ Fedez a pochi giorni dalla nascita della sua secondogenita Vittoria, già regina di Instagram grazie alle foto e alle stories postate da mamma Chiara Ferragni e dal papà Fedez, con la ‘complicità’ del fratello maggiore Leone Lucia Ferragni. Negli studi di Che Tempo che Fa, però, Fedez arriva per cantare con Francesca Michielin Chiamami per nome, brano presentato a Sanremo 2021 e piazzatosi al secondo posto, dopo Zitti e Buoni dei Måneskin e prima di Un milione di cose da dirti di Ermal Meta.

Altri ospiti Alessia Marcuzzi e Christian De Sica, dal 3 aprile in prima serata su Rai1 del varietà “Una serata tra amici”. Non mancano il monologo di Luciana Littizzetto e le presentazioni di Filippa Lagerbåck, così come l’ormai consueto appuntamento con Enrico Brignano e con Ale e Franz (che Dio ce li conservi sempre), che ritroviamo anche nel segmento Il tavolo con Mago Forest, Nino Frassica, Gigi Marzullo e ospiti Orietta Berti, Francesca Michielin e Max Pezzali, dal 30 marzo in libreria con “Max 90. La mia storia. I miti e le emozioni di un decennio fighissimo”.

L’appuntamento è quindi, come ogni domenica, dalle 20 su Rai 3.