Piatto ricchissimo di ospiti internazionali per Che Tempo Che Fa, in onda su Rai3 alle 20.30. A condurlo come sempre Fabio Fazio, supportato da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. In studio Whoopi Goldberg, Dan Brown, Roberto Speranza, Carla Bruni e Luca Argentero.

Che tempo che fa, ospiti 11 ottobre 2020

Il menu prevede l’attrice americana Premio Oscar Whoopi Goldberg, che ha annunciato il terzo episodio di Sister Act. In studio anche lo scrittore Dan Brown, autore di best seller come Il Codice Da Vinci, che ha pubblicato il libro per bambini La sinfonia degli animali. Per le novità musicali, spazio a Carla Bruni e al suo sesto album dopo sette anni, intitolato Carla Bruni.

Ma non sarà solo l’ex premiere dame a farci sentire qualcosa di nuovo. Fedez sarà ospite della serata con il nuovo singolo Bella storia. Per quanto riguarda la televisione, Luca Argentero presenterà la seconda stagione della fiction medical Doc – Nelle tue mani in partenza giovedì 15 ottobre dopo gli ottimi ascolti delle prime quattro puntate. Da quest’anno Rai1 manderà in onda solo una puntata a settimana, che sarà seguita da Ama Sanremo.

Naturalmente non sarà trascurata l’epidemia da coronavirus, con la presenza in studio del ministro della Salute Roberto Speranza, che informerà il pubblico sulle iniziative prese dal governo per contrastare un eventuale secondo lockdown e sull’andamento della curva epidemiologica.

Completano il parterre Don Davide Banzato e il conduttore di Report, il giornalista Sigfrido Ranucci. L’attualità sarà ancora a cura dello scrittore di Gomorra Roberto Saviano, mentre continuerà il segmento comico con Enrico Brignano nei panni dell’improbabile conduttore di Che Freddo Che Fa.

A seguire, il consueto tavolo con Nino Frassica e i suoi imprevedibili scoop di Novella Bella, Mago Forest, Gigi Marzullo, Ale e Franz, Carla Signoris e Orietta Berti. Quest’ultima presenterà la sua autobiografia Tra bandiere rosse e acquasantiere.

