Gli ospiti della puntata di stasera, domenica 23 febbraio 2025, dalle 19:30, di Che Tempo Che Fa. Il programma ideato e condotto da Fabio Fazio dal 2023 va in onda sul Nove, canale del gruppo Warner Bros. Discovery, dopo essere stato lanciato e trasmesso per vent’anni dalla Rai.

Che Tempo Che Fa, gli ospiti di stasera, 23 febbraio 2025

Giorgia e il suo singolo sanremese

Ospite di puntata Giorgia, una delle voci italiane più amate in assoluto, protagonista dell’ultimo Festival di Sanremo con “La cura per me”, brano sul podio in radio e in FIMI, e dove ha vinto la serata delle cover con “Skyfall” di Adele insieme ad Annalisa; in oltre 30 anni di carriera, Giorgia ha collezionato innumerevoli dischi di platino e una serie di brani senza tempo, collaborando con grandi artisti, anche internazionali, come Ray Charles, Lionel Richie, Herbie Hancock e Alicia Keys;

Il nuovo documentario di Roberto Saviano

Roberto Saviano, autore del documentario in due parti “Mauro Rostagno. L’uomo che voleva cambiare il mondo”, viaggio intorno alla figura straordinaria del giornalista che rappresenta uno spaccato della storia italiana per 20 anni, dal 1968 al 1988;

Malgioglio e il Mago Forest

In studio anche Cristiano Malgioglio, co-conduttore della seconda serata del Festival della Canzone Italiana con Bianca Balti e il Mago Forest, conduttore dal 27 febbraio della seconda stagione di LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro.

Gli ospiti dell’attualità

E ancora: il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli, per la raccolta fondi della Fondazione Umberto Veronesi ETS a sostegno della ricerca scientifica per i bambini malati di tumore; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; l’economista Carlo Cottarelli; la giornalista Cecilia Sala; il vicedirettore del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini; in collegamento da Berlino Antonio Di Bella e l’editorialista de La Repubblica Massimo Giannini.

Gli ospiti del Tavolo

Chiude la serata “Il Tavolo” con Nino Frassica, Diego Abatantuono, Mara Maionchi, Max Giusti, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Simona Ventura. Ospiti i Coma_Cose, live con la hit sanremese “Cuoricini”; Emanuela Fanelli, nelle sale con “FolleMente” di Paolo Genovese; Gigi Marzullo, in tv a fianco di Serena Autieri nel nuovo after show Serenight; Giovanni Esposito, protagonista a teatro con “Benvenuti in casa Esposito”; Gianluca Torre, protagonista su Real Time della nuova stagione di Casa a Prima Vista e Giucas Casella. Torna al tavolo anche il Mago Forest.

Che Tempo Che Fa diretta streaming

Oltre che durante la messa in onda sul Nove, è possibile vedere Che Tempo Che Fa in streaming su Discovery+ e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.

Che Tempo Che Fa sul Nove

La formula del programma è quella del talk show: in ogni puntata Fabio Fazio ospita personaggi illustri del mondo dell’attualità, dalla politica alla letteratura fino alla scienza, alternandoli a ospiti provenienti dal mondo dello spettacolo, in studio per presentare i loro ultimi lavori. Il conduttore, in ogni puntata, è affiancato da Luciana Littizzetto (protagonista di un monologo scritto da lei) e da Filippa Lagerbäck, che introduce gli ospiti in studio. Numerosi, però, i componenti del cast fisso del programma, sopratutto coloro che compongono il “Tavolo”, ovvero la parte finale della puntata.

Prodotto da l’OFFicina, società del Gruppo Banijay, Che Tempo Che Fa va in onda in diretta dallo Studio 6 del Centro di produzione Soul Movie Studios in via Mestre a Milano. Per partecipare come pubblico si può scrivere a pubblico@lofficinatv.com.