Casa a prima vista è il programma rivelazione degli ultimi anni. In onda su Real Time da lunedì a venerdì alle 20.30, il programma ha conquistato il pubblico che lo ha reso “cult” con ascolti importanti e una grande attenzione social.

E, dopo aver conquistato il pubblico della tv e del web grazie alla loro professionalità, fiuto per il mercato immobiliare e irresistibile ironia, Ida, Gianluca, Mariana, Nadia, Corrado e Blasco sono pronti per nuove sfide.

Dopo lo straordinario successo della passata stagione, con il record di 926.000 spettatori e il 4,5% di share, torna “Casa a prima vista”, in onda dal 17 febbraio dal lunedì al venerdì alle 20:30 su Real Time e disponibile on demand su discovery+.

In ogni puntata, una volta raccolte le indicazioni di clienti molto esigenti, i tre agenti – divisi tra Roma e Milano – si metteranno alla ricerca della casa ideale: mentre ognuno di loro presenterà la propria proposta, gli altri due colleghi, appostati poco distanti nel van del programma, commenteranno la visita, svelando retroscena e segreti del mestiere. Alla fine, chi tra i tre agenti avrà convinto di più l’acquirente vincerà la puntata, aggiudicandosi il premio in denaro.

Noi di TvBlog abbiamo potuto incontrare Ida Di Filippo, Gianluca Torre e Mariana D’Amico – gli agenti immobiliari di Milano – per parlare di questa nuova edizione. Dal vivo sono? Esattamente come in tv. Ida un ciclone (sì, mi ha chiamato ‘Biscottino’ e mi son sentito molto felice), Mariana elegante e pronta ad esplodere in una risata contagiosa e Gianluca trascinatore e alla moda. “Per non questo è un sogno che si è realizzato” hanno commentato poco prima di vedere tutti insieme la prima puntata di questa nuova stagione.

Abbiamo chiesto a loro cosa aspettarci da queste nuove puntate (40 in totale), il ricordo della prima casa venduta o della vendita che li ha maggiormente emozionati nella loro carriera e cosa – rispettivamente – invidiano e ‘ruberebbero’ a livello professionale o caratteriale all’altro.

Cliccate qui sotto per vedere l’intervista video di TvBlog a Ida, Gianluca e Mariana.

“CASA A PRIMA VISTA” (40 episodi x 60’) è prodotto da Blu Yazmine per Warner Bros. Discovery. Le puntate saranno disponibili on demand su discovery+. L’hashtag ufficiale è #CasaAPrimaVista.