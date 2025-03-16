Che Tempo Che Fa, ospiti stasera 16 marzo 2025: le campionesse Brignone e Compagnoni, Siani e Brignano

Gli ospiti della puntata di stasera, domenica 16 marzo 2025, dalle 19:30, di Che Tempo Che Fa. Il programma ideato e condotto da Fabio Fazio dal 2023 va in onda sul Nove, canale del gruppo Warner Bros. Discovery, dopo essere stato lanciato e trasmesso per vent’anni dalla Rai.

Che Tempo Che Fa, gli ospiti di stasera, 16 marzo 2025

Le campionesse Brignogne e Compagnoni

Il programma ospita le leggende dello sci Federica Brignone e Deborah Compagnoni. Federica Brignone è la protagonista assoluta di questa stagione: a sole quattro gare dalla fine della Coppa del Mondo guida la classifica generale con 10 vittorie e 14 podi (suo nuovo record personale, dopo i 13 podi del 2023/24), mentre lo scorso febbraio ai Mondiali di Saalbach in Austria ha conquistato la Medaglia d’Oro nello slalom gigante – 28 anni dopo lo storico Oro di Deborah Compagnoni ai Mondiali del Sestriere del 1997 – oltre alla Medaglia D’Argento in SuperG. Nella sua carriera ha vinto 3 Medaglie olimpiche, 5 Medaglie iridate, ed è la sciatrice italiana più vincente di sempre in Coppa del Mondo, con ben 37 vittorie e 83 podi, 3 Coppe del Mondo di specialità e 1 Coppa del mondo generale, unica sciatrice italiana nella storia a vincere questo trofeo.

Deborah Compagnoni, una delle sciatrici italiane più vincenti ed amate di sempre, è stata la prima atleta nella storia dello sci alpino a raggiungere il traguardo di 3 Ori olimpici in 3 diverse edizioni dei Giochi (Albertville 1992, Lillehammer 1994 e Nagano 1998) e vanta nel suo palmarès anche 1 Argento Olimpico (Nagano 1998); 3 Ori ai Mondiali (uno nel 1996 e due nel 1997), 16 vittorie e 44 podi in Coppa del Mondo, oltre a 1 Coppa del Mondo di slalom gigante nel 1997: con quel trofeo, divenne la prima sciatrice italiana della storia a vincere una Coppa del Mondo di specialità. Sarà Ambassador delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026.

I comici Siani e Brignano

In studio anche Alessandro Siani ed Enrico Brignano, protagonisti della nuova stagione di LOL – Chi ride è fuori al via dal 27 marzo. Alessandro Siani per la prima volta siederà nella control room, insieme ad Angelo Pintus, mentre Enrico Brignano sarà in gara e dovrà vedersela con la moglie Flora Canto, oltre che con il resto del cast di comici.

Gli ospiti dell’attualità

Durante il programma sarà presente anche Michele Serra, promotore della manifestazione “Una piazza per l’Europa“; l’editorialista del Corriere della Sera Ferruccio de Bortoli; l’editorialista di Repubblica Massimo Giannini; la giornalista Cecilia Sala; il giornalista, podcaster ed esperto di politica statunitense Francesco Costa, dal prossimo 19 aprile Direttore responsabile de Il Post; Raffaele D’Alfonso del Sordo e Assunta Sautto, rispettivamente presidente e vicepresidente dell’associazione “I Ragazzi di via D’Amelio”, che riunisce giovani interessati al tema della lotta alle mafie; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele e il climatologo Luca Mercalli, in uscita dal 1° aprile con il suo nuovo libro “Breve storia del clima in Italia. Dall’ultima glaciazione al riscaldamento globale”.

Gli ospiti del Tavolo

Chiude la serata “Il Tavolo” con Nino Frassica, Mara Maionchi, Max Giusti, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Simona Ventura. Ospiti Elio; Linus, nei teatri con “Radio Linetti Live in Tour”; Marcella Bella, live con il brano sanremese “Pelle Diamante”; Maria Grazia Cucinotta, nelle sale con il pluripremiato film di Fabio Massa “Global Harmony”; Raul Cremona, tra i protagonisti della nuova stagione di Only Fun – Comico Show; Lello Arena e Giucas Casella.

Che Tempo Che Fa diretta streaming

Oltre che durante la messa in onda sul Nove, è possibile vedere Che Tempo Che Fa in streaming su Discovery+ e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.

Che Tempo Che Fa sul Nove

La formula del programma è quella del talk show: in ogni puntata Fabio Fazio ospita personaggi illustri del mondo dell’attualità, dalla politica alla letteratura fino alla scienza, alternandoli a ospiti provenienti dal mondo dello spettacolo, in studio per presentare i loro ultimi lavori. Il conduttore, in ogni puntata, è affiancato da Luciana Littizzetto (protagonista di un monologo scritto da lei) e da Filippa Lagerbäck, che introduce gli ospiti in studio. Numerosi, però, i componenti del cast fisso del programma, sopratutto coloro che compongono il “Tavolo”, ovvero la parte finale della puntata.

Prodotto da l’OFFicina, società del Gruppo Banijay, Che Tempo Che Fa va in onda in diretta dallo Studio 6 del Centro di produzione Soul Movie Studios in via Mestre a Milano. Per partecipare come pubblico si può scrivere a pubblico@lofficinatv.com.